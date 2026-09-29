Украина получила новый пакет ракет для системы NASAMS, готовим переговоры относительно ПВО, — Зеленский

Накануне Украина получила новую партию ракет для систем противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ракеты для NASAMS

Президент сообщил, что на этой неделе готовятся новые переговоры, в частности по вопросам ПВО и дальнейшей поддержки Украины.

"Я хочу поблагодарить всех наших партнеров, которые действительно выполняют наши договоренности и поставляют ракеты для противовоздушной обороны. Накануне в Украину поступила партия ракет для "НАСАМС". Благодарю. Очень хорошая партия. Со всеми партнерами мы ведем переговоры о том, чтобы были необходимые ракеты и для Patriot. Сегодня также принято решение Бельгии относительно F-16. В этом году мы получим еще три самолета, это усилит, в частности, нашу защиту неба: боевая авиация используется сегодня для сбивания "Шахедов"", — сказал Зеленский.

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Что известно о NASAMS

NASAMS — это норвежский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Версия NASAMS II с использованием ракет AIM-120С AMRAAM может стрелять на расстояние до 25 километров, а ее дальность по высоте — до 14–15 километров.

Система NASAMS находится на вооружении или поставляется в 12 стран. Впервые США объявили о намерении передать Украине ПВО NASAMS в августе 2022 года в рамках международной помощи.

Первые две системы NASAMS прибыли в Украину в начале ноября 2022 года.

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