ПВО, энергетика и бюджет: Зеленский назвал ключевые потребности Украины. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский после очередной массированной атаки России заявил о необходимости принятия срочных решений по усилению противовоздушной обороны Украины. По его словам, российские удары ночью и утром 28 сентября повредили жилые дома и критически важную инфраструктуру в ряде областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства подчеркнул, что среди первоочередных потребностей Украины — средства противовоздушной обороны, энергетическая поддержка и помощь в покрытии бюджетного дефицита.
"Нужны четкие решения. Средства ПВО, энергетическая поддержка, помощь в покрытии бюджетного дефицита — это то, что сегодня реально укрепляет Украину и помогает нашим людям выстоять", — заявил Зеленский.
Президент поблагодарил партнеров, которые готовят новые пакеты поддержки для Украины, и призвал к принятию конкретных решений.
Россия всю ночь и утро атаковала Украину
По словам Зеленского, в результате российских ударов зафиксированы повреждения во многих регионах.
В Харькове российский удар пришелся по многоэтажному дому — частично разрушены второй и четвертый этажи. Известно о 28 пострадавших, среди них девять детей.
В Киеве в результате атак дронов повреждены жилые дома, объекты связи и заправки. Также разрушено кафе и была попытка поджечь столичный продуктовый рынок.
В Киевской области погибли два человека. Один из погибших — гражданин Азербайджана.
Под ударом — критическая инфраструктура и промышленные объекты
В Одесской области россияне нанесли удар по судну под флагом Палау. В Житомирской области поврежден завод по производству мороженого.
Удары по жилым домам зафиксированы также в Сумской, Ривненской, Харьковской и Одесской областях.
Критически важная инфраструктура пострадала в Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Запорожской областях.
Экстренные службы продолжают работать на местах атак.
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