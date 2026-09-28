ПВО, энергетика и бюджет: Зеленский назвал ключевые потребности Украины. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский после очередной массированной атаки России заявил о необходимости принятия срочных решений по усилению противовоздушной обороны Украины. По его словам, российские удары ночью и утром 28 сентября повредили жилые дома и критически важную инфраструктуру в ряде областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

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Глава государства подчеркнул, что среди первоочередных потребностей Украины — средства противовоздушной обороны, энергетическая поддержка и помощь в покрытии бюджетного дефицита.

"Нужны четкие решения. Средства ПВО, энергетическая поддержка, помощь в покрытии бюджетного дефицита — это то, что сегодня реально укрепляет Украину и помогает нашим людям выстоять", — заявил Зеленский.

Президент поблагодарил партнеров, которые готовят новые пакеты поддержки для Украины, и призвал к принятию конкретных решений.

Россия всю ночь и утро атаковала Украину

По словам Зеленского, в результате российских ударов зафиксированы повреждения во многих регионах.

В Харькове российский удар пришелся по многоэтажному дому — частично разрушены второй и четвертый этажи. Известно о 28 пострадавших, среди них девять детей.

В Киеве в результате атак дронов повреждены жилые дома, объекты связи и заправки. Также разрушено кафе и была попытка поджечь столичный продуктовый рынок.

В Киевской области погибли два человека. Один из погибших — гражданин Азербайджана.

Под ударом — критическая инфраструктура и промышленные объекты

В Одесской области россияне нанесли удар по судну под флагом Палау. В Житомирской области поврежден завод по производству мороженого.

Удары по жилым домам зафиксированы также в Сумской, Ривненской, Харьковской и Одесской областях.

Критически важная инфраструктура пострадала в Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Запорожской областях.

Экстренные службы продолжают работать на местах атак.

















