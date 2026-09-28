ППО, енергетика та бюджет: Зеленський назвав ключові потреби України. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський після чергової масованої атаки Росії заявив про необхідність термінових рішень щодо посилення протиповітряної оборони України. За його словами, російські удари вночі та вранці 28 вересня пошкодили житлові будинки й критичну інфраструктуру в низці областей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента України Володимира Зеленського.

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Глава держави наголосив, що серед першочергових потреб України — засоби протиповітряної оборони, енергетична підтримка та допомога з покриттям бюджетного дефіциту.

"Потрібні чіткі рішення. Засоби ППО, енергетична підтримка, допомога з покриттям бюджетних дефіцитів - це те, що сьогодні реально посилює Україну й допомагає нашим людям вистояти", - заявив Зеленський.

Президент подякував партнерам, які готують нові пакети підтримки для України, та закликав до конкретних рішень.

Росія всю ніч і ранок атакувала Україну

За словами Зеленського, внаслідок російських ударів є пошкодження в багатьох регіонах.

У Харкові російський удар припав по багатоповерхівці - частково зруйновані другий та четвертий поверхи. Відомо про 28 постраждалих, серед них дев’ятеро дітей.

У Києві через атаки дронів пошкоджені житлові будинки, об’єкти зв’язку та заправки. Також зруйновано кафе та була спроба спалити столичний продуктовий ринок.

На Київщині загинули двоє людей. Один із загиблих - громадянин Азербайджану.

Під ударом - критична інфраструктура та промислові об’єкти

В Одеській області росіяни вдарили по судну під прапором Палау. У Житомирській області пошкоджено завод із виробництва морозива.

Удари по житлових будинках зафіксовані також на Сумщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині.

Критично важлива інфраструктура постраждала у Вінницькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Запорізькій областях.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях атак.

















