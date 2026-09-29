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Новини NASAMS в Україні Військова допомога Україні
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Україна отримала новий пакет ракет для системи NASAMS, готуємо перемовини про ППО, - Зеленський

nasams

Напередодні Україна отримала новий пакет ракет для систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Ракети до NASAMS

Президент повідомив, що цього тижня готуються нові перемовини, зокрема щодо ППО та подальшої підтримки Україні.

"Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які дійсно виконують наші домовленості й постачають протиракети для протиповітряної оборони. Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для "насамсів". Дякую. Дуже хороший пакет. З усіма партнерами ми говоримо, щоб були необхідні ракети і для "петріотів". Є також сьогодні рішення Бельгії щодо F-16. Ми отримаємо в цьому році ще три літаки, це посилить, зокрема, наш захист неба: бойова авіація використовується сьогодні для збиття "шахедів"", — сказав Зеленський.

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Що відомо про NASAMS

  • NASAMS — це норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Версія NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM може стріляти на відстань до 25 кілометрів, а її досяжність за висотою — до 14-15 кілометрів.
  • Система NASAMS є на озброєнні або доставляється у 12 країн. Уперше США оголосили про наміри передати Україні ППО NASAMS у серпні 2022 року в межах міжнародної допомоги.
  • Перші два NASAMS прибули до України на початку листопада 2022 року.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27154) ППО (4504) ракети (4377) NASAMS (46)
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Топ коментарі
+3
Покажи, краще, свою "фламінгу"....
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29.09.2026 21:08 Відповісти
+2
Закрийте вже пащу цьому недотурканому довбограю!
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29.09.2026 21:08 Відповісти
+2
ну хто тебе за язик тягне? не можна такі речі озвучувать у ЗМІ. це воно спецом докладає свому керівництву у Кремлі? чи як?
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29.09.2026 21:08 Відповісти

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