Україна отримала новий пакет ракет для системи NASAMS, готуємо перемовини про ППО, - Зеленський
Напередодні Україна отримала новий пакет ракет для систем протиповітряної оборони NASAMS.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Ракети до NASAMS
Президент повідомив, що цього тижня готуються нові перемовини, зокрема щодо ППО та подальшої підтримки Україні.
"Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які дійсно виконують наші домовленості й постачають протиракети для протиповітряної оборони. Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для "насамсів". Дякую. Дуже хороший пакет. З усіма партнерами ми говоримо, щоб були необхідні ракети і для "петріотів". Є також сьогодні рішення Бельгії щодо F-16. Ми отримаємо в цьому році ще три літаки, це посилить, зокрема, наш захист неба: бойова авіація використовується сьогодні для збиття "шахедів"", — сказав Зеленський.
Що відомо про NASAMS
- NASAMS — це норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Версія NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM може стріляти на відстань до 25 кілометрів, а її досяжність за висотою — до 14-15 кілометрів.
- Система NASAMS є на озброєнні або доставляється у 12 країн. Уперше США оголосили про наміри передати Україні ППО NASAMS у серпні 2022 року в межах міжнародної допомоги.
- Перші два NASAMS прибули до України на початку листопада 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль