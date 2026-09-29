Україна отримала новий пакет ракет для системи NASAMS, готуємо перемовини про ППО, - Зеленський

Напередодні Україна отримала новий пакет ракет для систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Президент повідомив, що цього тижня готуються нові перемовини, зокрема щодо ППО та подальшої підтримки Україні.

"Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які дійсно виконують наші домовленості й постачають протиракети для протиповітряної оборони. Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для "насамсів". Дякую. Дуже хороший пакет. З усіма партнерами ми говоримо, щоб були необхідні ракети і для "петріотів". Є також сьогодні рішення Бельгії щодо F-16. Ми отримаємо в цьому році ще три літаки, це посилить, зокрема, наш захист неба: бойова авіація використовується сьогодні для збиття "шахедів"", — сказав Зеленський.