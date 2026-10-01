Зеленский отказался от "очень мощных" боеприпасов, поскольку не располагал необходимым оборудованием, - Трамп
Дональд Трамп заявил, что США в течение последних шести месяцев активно накапливали запасы боеприпасов, часть которых Украина ранее не получила из-за отсутствия необходимых самолетов и оборудования.
Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Time.
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По словам Трампа, у США много оружия.
"Последние шесть месяцев мы активно накапливали его запасы. Байден передал Украине огромные объемы боеприпасов. Значительно больше, чем мы израсходовали, но мы в отличной форме. И мы в отличной форме, но сейчас также активно наращиваем запасы, производим их - и храним. Знаете, мы будем передавать их другим - нашим союзникам", - сказал лидер США.
В то же время Трамп отметил, что "некоторых видов боеприпасов у нас немного меньше, чем других".
"Отказ" Зеленского
"У нас есть боеприпасы среднего и выше среднего уровня, очень мощные, мощнее, чем когда-либо прежде. Есть боеприпасы, от которых президент Зеленский отказался, но они очень мощные. Он не брал их, потому что не имел самолетов и другого оборудования, необходимого для использования этих боеприпасов", - рассказал президент США.
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