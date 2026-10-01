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Новости помощь Украине от США
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Зеленский отказался от "очень мощных" боеприпасов, поскольку не располагал необходимым оборудованием, - Трамп

Зеленский и Трамп

Дональд Трамп заявил, что США в течение последних шести месяцев активно накапливали запасы боеприпасов, часть которых Украина ранее не получила из-за отсутствия необходимых самолетов и оборудования.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Time.

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По словам Трампа, у США много оружия.

"Последние шесть месяцев мы активно накапливали его запасы. Байден передал Украине огромные объемы боеприпасов. Значительно больше, чем мы израсходовали, но мы в отличной форме. И мы в отличной форме, но сейчас также активно наращиваем запасы, производим их - и храним. Знаете, мы будем передавать их другим - нашим союзникам", - сказал лидер США.

В то же время Трамп отметил, что "некоторых видов боеприпасов у нас немного меньше, чем других".

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"Отказ" Зеленского

"У нас есть боеприпасы среднего и выше среднего уровня, очень мощные, мощнее, чем когда-либо прежде. Есть боеприпасы, от которых президент Зеленский отказался, но они очень мощные. Он не брал их, потому что не имел самолетов и другого оборудования, необходимого для использования этих боеприпасов", - рассказал президент США.

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Автор: 

боеприпасы (2563) Зеленский Владимир (26011) США (30575) Трамп Дональд (8287)
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Топ комментарии
+24
тупий і ще тупіший- 2 сезон...
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01.10.2026 15:34 Ответить
+12
Хворий відмовився від ліків, бо не мав крапельниці для їх прийому. Це якась грьобана насмішка від старого маразматика.
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01.10.2026 15:37 Ответить
+11
Хтось щось зрозумів з цього висеру? Коли в ті вибори до Конгресу? Може хоч менше пи₴дітиме ця півняча голова.
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01.10.2026 15:36 Ответить

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