Зеленский в День защитников и защитниц: Украина держится, потому что есть наши воины. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравил воинов с Днем защитников и защитниц Украины.

Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю Дня защитников и защитниц, передает Цензор.НЕТ.

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Украина держится благодаря воинам

"Фронт. Здесь завоевывается Независимость. И путь к миру пролегает вот по этим лабиринтам, по таким коридорам. И когда мы говорим: "Украина держится", то источник этой стойкости - именно фронт, такие пункты управления и каждая наша позиция, где присутствует Украина, потому что у Украины есть защитники и защитницы. Наши воины", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил каждого и каждую, кто стоит на защите Украины.

"Спасибо всем, кто носит на плечах шеврон и держит на плечах Независимость.



С благодарностью и уважением всем нашим защитникам и защитницам мы говорим сегодня:

Слава вам!

Слава Украине!

Героям слава!" — отметил он.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский на пункте управления 3-го армейского корпуса встретился с военными, осуществляющими операцию "Вівальді", в частности, провел встречу с командиром Андреем Билецким.

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