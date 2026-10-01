Зеленский в День защитников и защитниц: Украина держится, потому что есть наши воины. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский поздравил воинов с Днем защитников и защитниц Украины.
Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю Дня защитников и защитниц, передает Цензор.НЕТ.
Украина держится благодаря воинам
"Фронт. Здесь завоевывается Независимость. И путь к миру пролегает вот по этим лабиринтам, по таким коридорам. И когда мы говорим: "Украина держится", то источник этой стойкости - именно фронт, такие пункты управления и каждая наша позиция, где присутствует Украина, потому что у Украины есть защитники и защитницы. Наши воины", - говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил каждого и каждую, кто стоит на защите Украины.
"Спасибо всем, кто носит на плечах шеврон и держит на плечах Независимость.
С благодарностью и уважением всем нашим защитникам и защитницам мы говорим сегодня:
Слава вам!
Слава Украине!
Героям слава!" — отметил он.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский на пункте управления 3-го армейского корпуса встретился с военными, осуществляющими операцию "Вівальді", в частности, провел встречу с командиром Андреем Билецким.
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