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Зеленский в День защитников и защитниц: Украина держится, потому что есть наши воины. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравил воинов с Днем защитников и защитниц Украины.

Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю Дня защитников и защитниц, передает Цензор.НЕТ.

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Украина держится благодаря воинам

"Фронт. Здесь завоевывается Независимость. И путь к миру пролегает вот по этим лабиринтам, по таким коридорам. И когда мы говорим: "Украина держится", то источник этой стойкости - именно фронт, такие пункты управления и каждая наша позиция, где присутствует Украина, потому что у Украины есть защитники и защитницы. Наши воины", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил каждого и каждую, кто стоит на защите Украины.

"Спасибо всем, кто носит на плечах шеврон и держит на плечах Независимость.

С благодарностью и уважением всем нашим защитникам и защитницам мы говорим сегодня:

Слава вам!
Слава Украине!
Героям слава!" — отметил он.

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Что этому предшествовало?

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Автор: 

Зеленский Владимир (26011) военнослужащие (6934) День защитников и защитниц Украины (173)
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Топ комментарии
+12
де ракети, *****, на москву?
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01.10.2026 09:23 Ответить
+8
Огидна мародерська пика викликає бажання блюванути
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01.10.2026 09:27 Ответить
+7
знов взявся за відосікі,читач ***** текстів
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01.10.2026 09:29 Ответить

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