Главная ценность нашей армии - люди, - Драпатый в День защитников и защитниц

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый поздравил воинов с Днем защитников и защитниц Украины.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Люди - ценность

"Мы не зря чтим современных защитников и защитниц Украины и вспоминаем об украинском казачестве в один день. Ведь защита государства - это преемственность и непрерывная изнурительная работа разных поколений, требующая сил, самопожертвования, идейности и максимальной концентрации на результате. Особенно сегодня, когда Украина в очередной раз оказалась на пике своей борьбы за существование", - подчеркнул главком.

Драпатый отметил, что современные войны - это время новейшего оружия и технологий.

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"Но я не устаю подчеркивать, что главная ценность нашей армии - люди. Сегодня Украину защищают очень разные люди. Разного пола, возраста, с разным жизненным опытом, взглядами, образованием и прошлым. Однако всех нас, таких разных, нерушимо объединяет одна цель - защита Украины", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Он поблагодарил каждого и каждую, кто сегодня находится в строю.

"Прежде всего тем, кто в сверхчеловеческих условиях вгрызается в землю, удерживает передовые рубежи и идет вперед. Кто сражается с противником на суше, в воздухе, на воде, в киберпространстве. Кто обеспечивает логистику и поддержку. Всем, кто делает сильнее нашу армию, а значит - нашу страну.

Мы платим самую высокую цену за право быть Украиной. Я склоняю голову перед памятью каждого павшего побратима и каждой павшей сестры. Помнить их - значит продолжать их дело", - отметил Драпатый.

Ставка на инновации

Также главнокомандующий заявил, что Украина делает ставку на инновации и беспилотные системы, точные расчеты и нестандартные решения, чтобы сохранить жизни людей.

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"Моя первоочередная ответственность как Главнокомандующего - обеспечить условия, при которых армия воюет и побеждает благодаря слаженности, уму и технологиям.

В то же время сегодняшний день - еще один повод напомнить: чтобы победить, украинский воин - солдат, сержант, офицер - должен стать лучшей версией себя. Война не прощает инертности, безответственности, безынициативности. Сейчас - время обученных, решительных и честных. Время профессионалов и лидеров.

Сохранение государства - это не только задача людей в пикселях. Это ответственность каждого на своём месте. Сегодня в словах "защитник" и "защитница" украинцы узнают себя и своих родных. Это одна большая семья, где каждое звено имеет значение. И хотя все мы разные, Украина у нас одна. Наша борьба за нее, я уверен, точно не будет напрасной", - подытожил он.

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