Головна цінність нашого війська - люди, - Драпатий у День захисників і захисниць

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий привітав воїнів із Днем захисників та захисниць України.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Люди - цінність

"Ми не даремно шануємо сучасних захисників і захисниць України та згадуємо про українське козацтво в один день. Адже захист держави — це тяглість і безперервна виснажлива робота різних поколінь, яка вимагає сил, жертовності, ідейності та максимальної концентрації на результаті. Особливо сьогодні, коли Україна вкотре опинилася на піку своєї боротьби за існування", - наголосив головком.

Драпатий зазначив, що сучасні війни - це часи новітньої зброї і технологій.

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"Але я не втомлююся наголошувати, що головна цінність нашого війська — люди. Сьогодні Україну боронять дуже різні люди. Різної статі, віку, з різним життєвим досвідом, поглядами, освітою та минулим. Проте всіх нас, таких різних, непорушно об’єднує одна мета — захист України", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Він подякував кожному і кожній, хто сьогодні в строю.

"Насамперед тим, хто в надлюдських умовах вгризається в землю, тримає передові рубежі та йде вперед. Хто б’є противника на суходолі, в повітрі, на воді, у кіберпросторі. Хто забезпечує логістику й підтримку. Усім, хто робить сильнішою нашу армію, а отже — нашу країну.

Ми платимо найвищу ціну за право бути Україною. Я схиляю голову перед пам’яттю кожного полеглого побратима і кожної полеглої посестри. Пам’ятати їх - означає продовжувати їхню справу", - зазначив Драпатий.

Ставка на інновації

Також головком заявив, що Україна робить ставку на інновації та безпілотні системи, точні розрахунки й нестандартні рішення, щоб зберегти людей.

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"Моя першочергова відповідальність як Головнокомандувача — забезпечити умови, за яких армія воює й перемагає злагодженістю, розумом і технологіями.

Водночас сьогоднішній день — ще один привід нагадати: щоб перемогти, український воїн — солдат, сержант, офіцер — має стати кращою версією себе. Війна не пробачає інертності, безвідповідальності, безініціативності. Нині — час навчених, рішучих і чесних. Час професіоналів та лідерів.

Збереження держави — це не лише завдання людей у пікселі. Це відповідальність кожного на своєму місці. Сьогодні у словах "захисник" і "захисниця" українці впізнають себе та своїх рідних. Це одна велика родина, де кожна ланка має значення. І хоча всі ми різні, Україна в нас одна. Наша боротьба за неї, я певен, точно не буде марною", - підсумував він.

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