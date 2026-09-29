Драпатий хоче залишити у Генштабі переважно офіцерів з бойовим досвідом, - ЗМІ

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий оновить кадри у Генштабі. Він планує залишити на посадах переважно тих офіцерів, які мають бойовий досвід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне з посиланням на джерела.

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Подробиці

Так, співрозмовник підтвердив інформацію ЗМІ про те, що 28 вересня Драпатий зібрав керівників усіх структурних підрозділів Генштабу та повідомив про початок кадрового перегляду.

До 2 жовтня, пише видання, керівники мають надати інформацію про офіцерів і генералів, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань у складі угруповань на рівні батальйону, бригади, корпусу чи угруповання військ.

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Водночас це не означатиме звільнення. Частину офіцерів можуть перевести на посади у війська, а до Генштабу відбиратимуть військовиих з актуальним бойовим досвідом.

Офіцери, які мають право на звільнення зі служби та пенсію, до 2 жовтня мають визначитися щодо подальшого перебування у ЗСУ.

Джерела додали, що наразі невідомо, якої кількості війіськових торкнеться кадровий перегляд.

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