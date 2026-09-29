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Новини Реформи в армії
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Драпатий хоче залишити у Генштабі переважно офіцерів з бойовим досвідом, - ЗМІ

Драпатий запустив ревізію у Генштабі: що це означає?

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий оновить кадри у Генштабі. Він планує залишити на посадах переважно тих офіцерів, які мають бойовий досвід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне з посиланням на джерела.

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Подробиці

Так, співрозмовник підтвердив інформацію ЗМІ про те, що 28 вересня Драпатий зібрав керівників усіх структурних підрозділів Генштабу та повідомив про початок кадрового перегляду.

До 2 жовтня, пише видання, керівники мають надати інформацію про офіцерів і генералів, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань у складі угруповань на рівні батальйону, бригади, корпусу чи угруповання військ.

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Водночас це не означатиме звільнення. Частину офіцерів можуть перевести на посади у війська, а до Генштабу відбиратимуть військовиих з актуальним бойовим досвідом.

Офіцери, які мають право на звільнення зі служби та пенсію, до 2 жовтня мають визначитися щодо подальшого перебування у ЗСУ.

Джерела додали, що наразі невідомо, якої кількості війіськових торкнеться кадровий перегляд.

Також читайте: Драпатий побував із робочим візитом у навчальному центрі Сил безпілотних систем. ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (9089) ЗСУ (9167) Драпатий Михайло (110)
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Топ коментарі
+14
Саме так,бо керувати людьми мають не політологи,а люди,котрі розуміють солдата.
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29.09.2026 13:03 Відповісти
+11
і це правильно, бо приїзжає таке чмо полковницьке на перевірку, і починає ***** мозок за не по уставу взуття, колір трави.. і каже це людям які бачили таке, що йому й не снилсь.
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29.09.2026 13:05 Відповісти
+5
А хто немає бойового досвіду, той хай ****** на фронт і заробляє його. А тоді буде шанс повернутися в ГШ.
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29.09.2026 13:07 Відповісти

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