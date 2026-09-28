Драпатий побував із робочим візитом у навчальному центрі Сил безпілотних систем. ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий та командувач Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Святослав Заїць із робочим візитом відвідали Навчальний центр Сил безпілотних систем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Навчального центру Сил безпілотних систем ЗСУ у Фейсбуці.

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Драпатий і Заїць ознайомилися з підготовкою військових

Під час візиту Михайло Драпатий і Святослав Заїць ознайомилися з організацією навчального процесу, навчальними локаціями та умовами, у яких проходять підготовку військовослужбовці.

Окремо представники військового керівництва звернули увагу на підготовку фахівців для підрозділів Сил безпілотних систем.

Також ішлося про практичну частину навчання та використання актуального бойового досвіду під час підготовки військовослужбовців.

"Візит став важливою оцінкою роботи колективу Навчального центру та додатковою мотивацією для подальшого вдосконалення системи підготовки особового складу", – йдеться у повідомленні.

Фото: Навчальний центр Сил безпілотних систем ЗСУ

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що є важливі результати наших військ на Лиманському напрямку на Донеччині в рамках операції "Вівальді" та угруповання військ ДШВ в рамках ще однієї операції активної оборони.

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