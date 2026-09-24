Драпатий, Білецький, Мадяр та Ляшко: ЗМІ оприлюднили рейтинг найвпливовіших військових

У рейтингу найвпливовіших українців 2026 року від "Фокусу" представлені 20 військових. До переліку увійшли головнокомандувач ЗСУ, командири корпусів та очільники розвідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Перше місце віддали українським військовим як збірному образу.

Друге місце - головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

Третє місце посів заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса.

Четвертий - командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), а п'ятий - командувач ДШВ ЗСУ Олег Апостол.

Шосту позицію обіймає керівник СБУ Олександр Поклад, а сьому – бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ Андрій Білецький.

Далі йдуть керівник ГУР МО Олег Іващенко, ексголовком ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Ігор Скибюк.

До рейтингу також увійшли: командир 8-го корпусу ДШВ Дмитро Волошин, командир 30-го корпусу морської піхоти ВМС Дмитро Делятицький, командувач Сухопутних військ ЗСУ Святослав Заїць, командувач Повітряних сил ЗСУ Анатолій Кривоножко, командувач НГУ Олександр Півненко, командир бригади "К-2" Кирило Верес, бригадний генерал Денис Прокопенко (Редіс), заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат та командир 432-го окремого полку безпілотних систем Олег Ляшко.

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