Драпатый, Билецкий, Мадяр и Ляшко: СМИ обнародовали рейтинг самых влиятельных военных

В рейтинге самых влиятельных украинцев 2026 года от "Фокуса" представлены 20 военных. В список вошли главнокомандующий ВСУ, командиры корпусов и руководители разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Первое место отдали украинским военным как единому образу.

Второе место — главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый.

Третье место занял заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса.

Четвертое место — командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), а пятое — командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол.

Шестую позицию занимает руководитель СБУ Александр Поклад, а седьмую — бригадный генерал, командир Третьего армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Андрей Билецкий.

Далее следуют руководитель ГУР МО Олег Иващенко, экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Игорь Скибюк.

В рейтинг также вошли: командир 8-го корпуса ДШВ Дмитрий Волошин, командир 30-го корпуса морской пехоты ВМС Дмитрий Делятицкий, командующий Сухопутными войсками ВСУ Святослав Заиц, командующий Воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко, командующий НГУ Александр Пивненко, командир бригады "К-2" Кирилл Верес, бригадный генерал Денис Прокопенко (Редис), заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат и командир 432-го отдельного полка беспилотных систем Олег Ляшко.

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