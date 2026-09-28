Драпатый побывал с рабочим визитом в учебном центре Сил беспилотных систем. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый и командующий Сухопутными войсками ВСУ бригадный генерал Святослав Заиц посетили с рабочим визитом Учебный центр Сил беспилотных систем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Учебного центра Сил беспилотных систем ВСУ в Facebook.

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Драпатый и Заиц ознакомились с подготовкой военных

В ходе визита Михаил Драпатый и Святослав Заиц ознакомились с организацией учебного процесса, учебными площадками и условиями, в которых проходит подготовка военнослужащих.

Отдельно представители военного руководства обратили внимание на подготовку специалистов для подразделений Сил беспилотных систем.

Также речь шла о практической части обучения и использовании актуального боевого опыта в ходе подготовки военнослужащих.

"Визит стал важной оценкой работы коллектива Учебного центра и дополнительной мотивацией для дальнейшего совершенствования системы подготовки личного состава", — говорится в сообщении.

Фото: Учебный центр Сил беспилотных систем ВСУ

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что достигнуты важные результаты наших войск на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди" и группировки войск ДШВ в рамках еще одной операции активной обороны.

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