Есть важные результаты наших войск на Лиманском направлении, - Зеленский

На Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди" и группировки войск ДШВ в рамках еще одной операции активной обороны достигнуты важные результаты.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Потери оккупантов

По его словам, продолжается уничтожение оккупантов, поставленные цели достигаются.

"Сегодня был доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Всего за эту неделю на всех участках активных действий на фронте нашими подразделениями было уничтожено 10 660 российских военных - убитыми и ранеными. И каждая такая российская потеря сопровождается видеоподтверждением", - подчеркнул глава государства.

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Наиболее ожесточенные направления

По его словам, наиболее интенсивные боевые действия происходят в районах на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Выполняются задачи в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

"Особо стоит отметить по итогам этой недели воинов 3-го армейского корпуса и 68-й отдельной аэромобильной бригады имени Олексы Довбуша 8-го корпуса ДШВ Вооруженных Сил Украины. Спасибо всем за результаты, воины! Каждая такая неделя на фронте, который становится нашим, украинским по характеру общей ситуации, не позволяет России развернуть более активные наступательные действия против Украины. Мы определили с Главнокомандующим и наши дальнейшие активные шаги. Слава Украине!", - резюмирует Зеленский.

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