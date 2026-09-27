Є важливі результати наших військ на Лиманському напрямку, - Зеленський

Є важливі результати наших військ на Лиманському напрямку на Донеччині в рамках операції "Вівальді" та угруповання військ ДШВ в рамках ще однієї операції активної оборони.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Втрати окупантів

За його словами, триває знищення окупантів, визначені цілі досягаються.

"Була сьогодні доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Загалом за цей тиждень на всіх ділянках активних дій на фронті нашими підрозділами було знешкоджено 10660 російських військових убитими та пораненими. І кожна така російська втрата супроводжується відеопідтвердженням", - наголосив глава держави.

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Найзапекліші напрямки

За його словами, найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються в районах на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Виконуються завдання на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині.

"Особливо варто відзначити за підсумками цього тижня воїнів 3-го армійського корпусу і 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша 8-го корпусу ДШВ Збройних Сил України. Дякую всім за результати, воїни! Кожен такий тиждень на фронті, який стає нашим, українським за характером загальної ситуації, не дозволяє Росії розгорнути більшу наступальну активність проти України. Визначили з Головнокомандувачем і наші подальші активні кроки. Слава Україні!" - резюмує Зеленський.

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