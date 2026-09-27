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Новини Бойові дії на Лиманському напрямку Операція Вівальді
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Є важливі результати наших військ на Лиманському напрямку, - Зеленський

Ситуація на Лиманському напрямку

Є важливі результати наших військ на Лиманському напрямку на Донеччині в рамках операції "Вівальді" та угруповання військ ДШВ в рамках ще однієї операції активної оборони.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Втрати окупантів

За його словами, триває знищення окупантів, визначені цілі досягаються.

"Була сьогодні доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Загалом за цей тиждень на всіх ділянках активних дій на фронті нашими підрозділами було знешкоджено 10660 російських військових убитими та пораненими. І кожна така російська втрата супроводжується відеопідтвердженням", - наголосив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мар’їне на Сумщині залишається під контролем ЗСУ, - 8-й корпус ДШВ

Найзапекліші напрямки 

За його словами, найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються в районах на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Виконуються завдання на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині.

"Особливо варто відзначити за підсумками цього тижня воїнів 3-го армійського корпусу і 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша 8-го корпусу ДШВ Збройних Сил України. Дякую всім за результати, воїни! Кожен такий тиждень на фронті, який стає нашим, українським за характером загальної ситуації, не дозволяє Росії розгорнути більшу наступальну активність проти України. Визначили з Головнокомандувачем і наші подальші активні кроки. Слава Україні!" - резюмує Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Втрати РФ на Лиманському напрямку мають співвідношення 1:30, а подекуди 1:40, - Третій АК

Автор: 

Зеленський Володимир (27144) ДШВ Десантно-штурмові війська (532) Драпатий Михайло (110)
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Топ коментарі
+48
найліпший результат коли ти стулиш свою пельку,бідоносець обісраний
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27.09.2026 15:00 Відповісти
+39
Які результати,пі#дар ти брехливий?!
До Запоріжжя 15км. Мабудь про ці результати. Уйо@ок
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27.09.2026 15:05 Відповісти
+24
Це зеленський напомнив Українцям про свої з єрмаком і КабМіндічами, гарні результати рятування вагнерівців та беркутівців із симоненком та цемахом?? Про них знають і усі чотири потікавші генпроКурви, що на 💯🤬😡😡🤑🤑🤑% були зрадниками України!!
Кримінальний Кодекс, написаний/перекладений, ще за часів кучми+литвина+мороза, яким так погрожував Кравченко КОЖНОМУ Українцю, так і залишився посміховищем для ригоАНАЛІВ і кабміндічів з кришувальниками колл-центрів!!?!?!?!
Стефанчуки-разумков-зеленський та оті особи у КМУ, що лупають очима разом з держсекретарями, мають бути дієво люстровані та покарані!!
Слава Україні!!
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27.09.2026 15:06 Відповісти

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