Драпатый хочет оставить в Генштабе преимущественно офицеров с боевым опытом, - СМИ

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый обновит кадровый состав в Генштабе. Он планирует оставить на должностях преимущественно тех офицеров, которые имеют боевой опыт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источники.

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Так, собеседник подтвердил информацию СМИ о том, что 28 сентября Драпатый собрал руководителей всех структурных подразделений Генштаба и сообщил о начале кадровой перестройки.

До 2 октября, пишет издание, руководители должны предоставить информацию об офицерах и генералах, которые с 2022 года не имели практического опыта выполнения боевых задач в составе группировок на уровне батальона, бригады, корпуса или группировки войск.

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В то же время это не будет означать увольнение. Часть офицеров могут перевести на должности в войска, а в Генштаб будут отбирать военных с актуальным боевым опытом.

Офицеры, имеющие право на увольнение со службы и пенсию, до 2 октября должны определиться с дальнейшим пребыванием в ВСУ.

Источники добавили, что пока неизвестно, сколько военнослужащих затронет кадровый пересмотр.

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