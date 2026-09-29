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Новости Реформы в армии
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Драпатый хочет оставить в Генштабе преимущественно офицеров с боевым опытом, - СМИ

Драпатый инициировал ревизию в Генштабе: что это означает?

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый обновит кадровый состав в Генштабе. Он планирует оставить на должностях преимущественно тех офицеров, которые имеют боевой опыт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источники.

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Подробности

Так, собеседник подтвердил информацию СМИ о том, что 28 сентября Драпатый собрал руководителей всех структурных подразделений Генштаба и сообщил о начале кадровой перестройки.

До 2 октября, пишет издание, руководители должны предоставить информацию об офицерах и генералах, которые с 2022 года не имели практического опыта выполнения боевых задач в составе группировок на уровне батальона, бригады, корпуса или группировки войск.

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В то же время это не будет означать увольнение. Часть офицеров могут перевести на должности в войска, а в Генштаб будут отбирать военных с актуальным боевым опытом.

Офицеры, имеющие право на увольнение со службы и пенсию, до 2 октября должны определиться с дальнейшим пребыванием в ВСУ.

Источники добавили, что пока неизвестно, сколько военнослужащих затронет кадровый пересмотр.

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Автор: 

Генштаб ВС (8812) ВСУ (8450) Драпатый Михаил (109)
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Топ комментарии
+15
Саме так,бо керувати людьми мають не політологи,а люди,котрі розуміють солдата.
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29.09.2026 13:03 Ответить
+12
і це правильно, бо приїзжає таке чмо полковницьке на перевірку, і починає ***** мозок за не по уставу взуття, колір трави.. і каже це людям які бачили таке, що йому й не снилсь.
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29.09.2026 13:05 Ответить
+6
Молодець Драпатий!
Кадровий підхід у нього схожий на роботу Залужного з кадрами.
З Богом - генерале!
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29.09.2026 13:07 Ответить

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