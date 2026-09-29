Драпатый хочет оставить в Генштабе преимущественно офицеров с боевым опытом, - СМИ
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый обновит кадровый состав в Генштабе. Он планирует оставить на должностях преимущественно тех офицеров, которые имеют боевой опыт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источники.
Подробности
Так, собеседник подтвердил информацию СМИ о том, что 28 сентября Драпатый собрал руководителей всех структурных подразделений Генштаба и сообщил о начале кадровой перестройки.
До 2 октября, пишет издание, руководители должны предоставить информацию об офицерах и генералах, которые с 2022 года не имели практического опыта выполнения боевых задач в составе группировок на уровне батальона, бригады, корпуса или группировки войск.
В то же время это не будет означать увольнение. Часть офицеров могут перевести на должности в войска, а в Генштаб будут отбирать военных с актуальным боевым опытом.
Офицеры, имеющие право на увольнение со службы и пенсию, до 2 октября должны определиться с дальнейшим пребыванием в ВСУ.
Источники добавили, что пока неизвестно, сколько военнослужащих затронет кадровый пересмотр.
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Кадровий підхід у нього схожий на роботу Залужного з кадрами.
З Богом - генерале!