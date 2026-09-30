Зеленский встретился с Билецким и обсудил четвертый сезон операции "Вивальди"

На командном пункте 3-го армейского корпуса президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими, участвующими в операции "Вивальди", в частности, провел встречу с командиром Андреем Билецким.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Встреча с Билецким

Командир корпуса Билецкий доложил о промежуточных результатах операции.

"Серьезная операция, важная во многих аспектах для нашей обороны в целом и на Донбассе в частности. За три ее сезона Силы обороны Украины сорвали планы россиян прорвать тыл Славянско-Краматорской агломерации и стабилизировали ситуацию на этом участке фронта. Россия потеряла более 5 тысяч убитых и раненых, еще 250 оккупантов пополнили наш обменный фонд. С начала наступления под контроль Украины в целом удалось вернуть 176 квадратных километров территории", — рассказал Зеленский.

Восстановлен контроль над Новоселовкой, Александровкой, Яровой, Дробишевым, Карповкой, Новомихайловкой и окрестностями Коровьего Яра, освобождены Среднее, Шандриголово, Дерилово, Ридкодуб и Катериновка, захвачен вражеский хаб на плацдарме – Новое.

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Новый этап операции "Вивальди"

Особенностью операции "Вивальди" стало использование наземных роботизированных комплексов (НРК) для диверсионных действий. В частности, была применена тактика, заключавшаяся в размещении на НРК-камикадзе одноразовых гранатометов. Также была внедрена тактика "Грифон" – десантирование НРК с помощью тяжелых бомбардировщиков.

"Поговорил и с командирами подразделений, которые непосредственно задействованы в операциях. Подробно обсудили потребности, в частности в артиллерии, и денежное обеспечение. Очень перспективное направление сейчас — заменять наших воинов наземными роботизированными системами там, где это возможно. Во время операции "Вивальди" именно этот элемент позволил многое реализовать. Будем расширять масштабы, чтобы как можно чаще самые опасные задачи на фронте вместо воина выполнял дрон", — добавил Зеленский.

Глава государства наградил 20 воинов орденами Богдана Хмельницкого III степени, орденами "За мужество" II–III степеней и поздравил с наступающим Днем защитников и защитниц Украины.

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