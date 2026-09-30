Зеленський зустрівся із Білецьким та обговорив четвертий сезон операції "Вівальді". ВIДЕО

На пункті управління 3-го армійського корпусу президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які реалізують операцію "Вівальді", зокрема провів зустріч із командиром Андрієм Білецьким.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч із Білецьким

Командир корпусу Білецький доповів про проміжні результати операції.

"Серйозна операція, важлива в багатьох вимірах для нашого захисту загалом і на Донбасі зокрема. За три її сезони Сили оборони України зірвали плани росіян прорвати тил Словʼянсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту. Росія втратила понад 5 тисяч убитими і пораненими, ще 250 окупантів поповнили наш обмінний фонд. Від початку наступу під контроль України загалом вдалося повернути 176 квадратних кілометрів території", — розповів Зеленський.

Відновлено контроль над Новоселівкою, Олександрівкою, Яровою, Дробишевим, Карпівкою, Новомихайлівкою та околицями Корового Яру, звільнені Середнє, Шандриголове, Дерилове, Рідкодуб та Катеринівка, захоплений ворожий хаб на плацдармі – Нове.

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Новий етап операції Вівальді

Особливістю операції "Вівальді" стало використання наземних роботизованих комплексів (НРК) для диверсійних дій. Зокрема, була застосована тактика, що полягала в розміщенні на НРК-камікадзе одноразових гранатометів. Упроваджена також тактика "Грифон" – десантування НРК за допомогою важких бомберів.

"Поспілкувався і з командирами підрозділів, які безпосередньо залучені в операції. Детально проговорили потреби, зокрема в артилерії, та грошове забезпечення. Дуже перспективний напрям зараз – заміняти наших воїнів наземними роботизованими системами там, де це можливо. Під час "Вівальді" саме цей елемент дозволив багато реалізувати. Будемо масштабувати, щоб якомога частіше найнебезпечніші задачі на фронті замість воїна виконував дрон", — додав Зеленський.

Глава держави відзначив 20 воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІ-ІІІ ступенів і привітав із прийдешнім Днем захисників і захисниць України.

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