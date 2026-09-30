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Новини Зеленський на фронті Бойові дії на Лиманському напрямку Операція Вівальді
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Зеленський відвідав воїнів, які проводять операцію "Вівальді": деокуповано понад 125 кв км території. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відвідав пункт управління 66-ї ОМБр, воїни якої виконують завдання на Лиманському напрямку.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Президент відзначив захисників державними нагородами.

"Поспілкувався з командиром бригади про завдання, які виконує підрозділ, і потреби бригади.

66-та ОМБр в межах операції "Вівальді" разом з іншими підрозділами у складі Третього армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів нашої території", - зазначив Зеленський.

Читайте: Зеленський та Стубб обговорили посилення F-16 та ППО загалом

Автор: 

Зеленський Володимир (27154) 66 окрема механізована бригада (85)
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Топ коментарі
+9
Бідоносець Хрипатий приплив
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30.09.2026 15:02 Відповісти
+8
о, зелёный чёрт, тебе что, не объяснили, что бригады входят в корпуса, у каждого из которых есть командующий. какого хера ты лезешь туда, где без тебя справляются? какие плтребности, вася? ты за годы войны хоть одной бригаде дал то, что Порох по нескольку раз в год выделяет?
гнида ты йо...анная, кода ты уже поймешь, что в армии тебе не рады. тебе и твоим дэрьмакам и прочим примазанным макакам.
нюхай лучше кокс и не вылазь с убежища, ничтожество обдолбанное.
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30.09.2026 15:00 Відповісти
+5
режисьор шніпельзон (обдєланий квартал)
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30.09.2026 15:00 Відповісти

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