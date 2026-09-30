Зеленський відвідав воїнів, які проводять операцію "Вівальді": деокуповано понад 125 кв км території. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський відвідав пункт управління 66-ї ОМБр, воїни якої виконують завдання на Лиманському напрямку.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Президент відзначив захисників державними нагородами.
"Поспілкувався з командиром бригади про завдання, які виконує підрозділ, і потреби бригади.
66-та ОМБр в межах операції "Вівальді" разом з іншими підрозділами у складі Третього армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів нашої території", - зазначив Зеленський.
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гнида ты йо...анная, кода ты уже поймешь, что в армии тебе не рады. тебе и твоим дэрьмакам и прочим примазанным макакам.
нюхай лучше кокс и не вылазь с убежища, ничтожество обдолбанное.