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Новини Допомога Україні від Фінляндії Розмова Зеленського та Стубба
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Зеленський та Стубб обговорили посилення F-16 та ППО загалом

Зеленський провів розмову зі Стуббом: що обговорили?

Президент Зеленський провів розмову із лідером Фінляндії Александром Стуббом.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він поінформував Стубб про ситуацію після російських ударів і нову ескалацію терору з боку РФ.

"Майже всю цю добу, від ночі, у Києві та інших наших містах і регіонах триває повітряна тривога, зберігається постійна загроза реактивних "шахедів". Вночі також були удари балістикою.

Обговорили з Алексом, що саме може найбільш відчутно підтримати наш захист, посилити наші F-16 та ППО загалом. Дякую за готовність допомагати!" - зазначив Зеленський.

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Що передувало?

  • Раніше Зеленський повідомляв, що Бельгія передасть Україні до кінця року ще три винищувачі F-16.

Читайте: Україна отримала новий пакет ракет для системи NASAMS, готуємо перемовини про ППО, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27154) Фінляндія (1214) Стубб Александр (247)
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