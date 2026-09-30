Зеленський та Стубб обговорили посилення F-16 та ППО загалом

Президент Зеленський провів розмову із лідером Фінляндії Александром Стуббом.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він поінформував Стубб про ситуацію після російських ударів і нову ескалацію терору з боку РФ.

"Майже всю цю добу, від ночі, у Києві та інших наших містах і регіонах триває повітряна тривога, зберігається постійна загроза реактивних "шахедів". Вночі також були удари балістикою.



Обговорили з Алексом, що саме може найбільш відчутно підтримати наш захист, посилити наші F-16 та ППО загалом. Дякую за готовність допомагати!" - зазначив Зеленський.

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Що передувало?

Раніше Зеленський повідомляв, що Бельгія передасть Україні до кінця року ще три винищувачі F-16.

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