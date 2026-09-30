Зеленский и Стубб обсудили укрепление F-16 и ПВО в целом
Президент Зеленский провел беседу с лидером Финляндии Александром Стуббом.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
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Он проинформировал Стубба о ситуации после российских ударов и новой эскалации террора со стороны РФ.
"Почти все эти сутки, с ночи, в Киеве и других наших городах и регионах действует воздушная тревога, сохраняется постоянная угроза реактивных "шахидов". Ночью также были удары баллистическими ракетами.
Обсудили с Алексом, что именно может наиболее ощутимо поддержать нашу оборону, усилить наши F-16 и ПВО в целом. Спасибо за готовность помогать!" — отметил Зеленский.
Что этому предшествовало?
- Ранее Зеленский сообщал, что Бельгия передаст Украине до конца года еще три истребителя F-16.
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