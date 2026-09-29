Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года, - Зеленский

Украина получит от Бельгии три истребителя F-16 до конца 2026 года. Передачу самолетов планируется осуществить по ускоренной процедуре.

Об этом сообщил президент Зеленский в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"Есть важная договоренность с Бельгией о передаче нам трех истребителей F-16 до конца этого года. Будем осуществлять получение этих самолетов по ускоренной процедуре", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, Украина уже получила срочные поставки боеприпасов для F-16 от Бельгии и других стран, в частности Испании.

"Когда Россия ежедневно усиливает эскалацию, нужно расширять возможности для сбивания воздушных целей и защиты людей. Благодарю Бельгию, премьер-министра Барта де Вевера и все правительство за решительные шаги в поддержку Украины в ответ на жестокие российские удары, направленные против жизни", - подытожил президент.

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