Украинские F-16 работают с ограниченным запасом боекомплекта, - Воздушные силы

Украинские пилоты эффективно используют имеющиеся F-16 с ограниченным запасом боекомплекта.

Об этом сообщило командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

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Так, делегация Воздушных сил ВСУ во главе с командующим Анатолием Кривоножком встретилась с представителями компании Lockheed Martin.

"Руководитель направления по развитию возможностей самолетов F-16 Конор Мак Гуаер высоко оценил эксплуатацию и боевое применение F-16 украинскими пилотами и всем наземным авиационным персоналом, а также выразил намерение помочь украинцам повысить возможности имеющейся платформы", — говорится в сообщении.

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В то же время командующий Воздушными силами заявил, что украинские пилоты эффективно применяют имеющиеся F-16 с ограниченным запасом боекомплекта.

"Используя различную номенклатуру вооружения, украинские пилоты F-16 уже сбили более 3150 воздушных целей: 666 крылатых ракет и около 2500 БПЛА различных типов, нанесли более 650 авиаударов по наземным целям противника", — добавил он.

Представители американской компании обсудили с украинской делегацией перспективу перехода авиации Воздушных Сил на новые модификации Fighting Falcon, в частности F-16 Block 70/72.

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