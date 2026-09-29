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Новини Робота українських F-16
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Українські F-16 працюють з обмеженим запасом боєкомплекту, - Повітряні сили

F16 працюють з обмеженим бооєкомплектом: подробиці

Українські пілоти ефективно застосовують наявні F-16 із обмеженим запасом боєкомплекту.

Про це повідомило командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, делегація Повітряних Сил ЗСУ на чолі з командувачем Анатолієм Кривоножком зустрілася з представниками компанії Lockheed Martin.

"Керівник напрямку з розвитку спроможностей літаків F-16 Конор Мак Гуаєр високо оцінив експлуатацію та бойове застосування F-16 у виконанні українських пілотів та усього наземного авіаційного персоналу, а також висловив наміри допомогти українцям підвищити спроможності наявної платформи", - йдеться в повідомленні.

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Водночас командувач Повітряних сил заявив, що українські пілоти ефективно застосовують наявні F-16 із обмеженим запасом боєкомплекту.

"Використовуючи різну номенклатуру озброєння, українські пілоти F-16 уже збили понад 3150 повітряних цілей: 666 крилатих ракет та близько 2500 БпЛА різних типів, завдали більше 650 авіаударів по наземних цілях противника, - додав він.

Представники американської кампанії обговорили з українською делегацією перспективу переходу авіації Повітряних Сил на нові модифікації Fighting Falcon, зокрема F-16 Block 70/72.

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Автор: 

Повітряні сили (3822) F16 F-16 (745)
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Топ коментарі
+4
Якщо так далі піде, то шахеди будемо палками та камінцями збивати.
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29.09.2026 15:20 Відповісти
+3
Не списанных, а на хранении. И летчики есть, за деньги. Против любых шахедов это просто пестня, в хороших руках.
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29.09.2026 15:21 Відповісти
+3
Шось у нас все закінчується а на носі зима
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29.09.2026 15:27 Відповісти

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