Українські F-16 працюють з обмеженим запасом боєкомплекту, - Повітряні сили

Українські пілоти ефективно застосовують наявні F-16 із обмеженим запасом боєкомплекту.

Про це повідомило командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, делегація Повітряних Сил ЗСУ на чолі з командувачем Анатолієм Кривоножком зустрілася з представниками компанії Lockheed Martin.

"Керівник напрямку з розвитку спроможностей літаків F-16 Конор Мак Гуаєр високо оцінив експлуатацію та бойове застосування F-16 у виконанні українських пілотів та усього наземного авіаційного персоналу, а також висловив наміри допомогти українцям підвищити спроможності наявної платформи", - йдеться в повідомленні.

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Водночас командувач Повітряних сил заявив, що українські пілоти ефективно застосовують наявні F-16 із обмеженим запасом боєкомплекту.

"Використовуючи різну номенклатуру озброєння, українські пілоти F-16 уже збили понад 3150 повітряних цілей: 666 крилатих ракет та близько 2500 БпЛА різних типів, завдали більше 650 авіаударів по наземних цілях противника, - додав він.

Представники американської кампанії обговорили з українською делегацією перспективу переходу авіації Повітряних Сил на нові модифікації Fighting Falcon, зокрема F-16 Block 70/72.

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