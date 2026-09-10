Україна майже вичерпала ракети для Patriot і F-16 на тлі нарощування виробництва РФ, - The Economist

Україна майже вичерпала запаси американських ракет AIM-120 та AIM-9 для винищувачів F-16, а також перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас Росія продовжує нарощувати виробництво балістичних ракет і нових ударних безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.

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За даними видання, українській ППО дедалі складніше протидіяти новим російським безпілотникам "Герань-4" та "Герань-5". Вони можуть розвивати швидкість до 600 км/год, а Росія, за оцінкою The Economist, виробляє близько 3000 таких дронів на місяць.

Їхні турбореактивні двигуни переважно надходять із Китаю. Частину комплектуючих Росія виробляє самостійно, зокрема використовуючи контрабандні західні 3D-принтери.

Разом із більшими безпілотниками "Бандероль" ці апарати дедалі більше нагадують недорогі крилаті ракети. Для їхнього перехоплення Україна використовує, зокрема, винищувачі F-16, однак запаси ракет AIM-120 та AIM-9 для них майже вичерпані.

Україна паралельно розробляє власні дрони-перехоплювачі, які мають допомогти зменшити навантаження на дорогі системи ППО та винищувальну авіацію.

Запаси PAC-3 для Patriot також майже вичерпані

Ще складнішою залишається ситуація із захистом від російських балістичних ракет.

За даними The Economist, українські запаси перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot майже вичерпано. Під час російської атаки 28 серпня українські військові змогли збити сім балістичних ракет, однак для цього довелося використати обмежені запаси американських перехоплювачів.

Значного збільшення поставок PAC-3 зі США найближчим часом видання не очікує. Причиною називають виснаження американських запасів на тлі війни США з Іраном. За оцінкою The Economist, союзники неохоче віддають власні перехоплювачі, оскільки їх складно швидко замінити.

Водночас Росія наростила виробництво балістичних ракет приблизно до 100 одиниць на місяць. Із них близько 60 — "Іскандери-М", ще 40 — ракети-мішені RM-48U, які також використовуються під час ударів по Україні.

Україна очікує на нові системи SAMP/T

Одним із варіантів посилення української ППО має стати передача франко-італійських комплексів SAMP/T.

До кінця 2026 року Україна очікує отримати кілька старіших батарей SAMP/T разом із ракетами-перехоплювачами Aster. У 2027 році планується поставка восьми нових комплексів SAMP/T NG.

Нова версія отримала вдосконалений радар та має бути здатною протидіяти кільком маневруючим балістичним цілям, зокрема російським "Іскандерам-М".

За словами співрозмовників The Economist у французькій армії, SAMP/T NG за окремими характеристиками може перевершувати Patriot. Водночас аналітик Фабіан Хоффман зауважує, що комплекс поки не продемонстрував свої можливості безпосередньо на полі бою.

Важливою перевагою Aster також називають ціну. Ракета коштує менш як половину від приблизно $7 млн — вартості останньої експортної версії PAC-3.

Європа нарощує виробництво перехоплювачів

Європейський виробник MBDA поступово збільшує випуск ракет Aster. Водночас на потужність близько 300 ракет на рік компанія має вийти лише у 2028 році.

Україна також може отримати ліцензію на виробництво Aster на власній території, проте для запуску такого виробництва знадобиться час.

Окрім цього, Німеччина планує виробляти за ліцензією до 200 ракет PAC-2 на рік. Частина цих перехоплювачів може бути передана Україні за погодженням країн НАТО.

Україна та Європа розробляють новий перехоплювач

Фундаментально змінити ситуацію з дефіцитом ракет має спільний європейсько-український проєкт Freyja. Його масштаб порівнюють із програмою "польоту на Місяць".

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Мета проєкту — створити дешевший і масовіший перехоплювач, який зможе працювати з натовськими радарами та системами обміну даними.

За задумом, нова ракета базуватиметься на українській балістичній ракеті малої дальності FP-7. Сенсори, системи наведення та керування мають постачати 12 європейських оборонних компаній. Серед них — французька Thales, італійська Leonardo, німецька Diehl та шведська Saab.

Водночас потреби України у засобах перехоплення російських балістичних ракет залишаються значно вищими за нинішні можливості виробництва.

На тлі дефіциту перехоплювачів Україна продовжує закликати партнерів передавати ракети з наявних запасів. 8 вересня міністр оборони України повідомив, що країна контрактує близько 1000 ракет для Patriot, однак більшість із них має надійти лише протягом наступних років.

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