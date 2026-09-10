Украина почти исчерпала запасы ракет для Patriot и F-16 на фоне наращивания производства в РФ, - The Economist

Украина почти исчерпала запасы американских ракет AIM-120 и AIM-9 для истребителей F-16, а также перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время Россия продолжает наращивать производство баллистических ракет и новых ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

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По данным издания, украинской ПВО становится все сложнее противостоять новым российским беспилотникам "Герань-4" и "Герань-5". Они могут развивать скорость до 600 км/ч, а Россия, по оценке The Economist, производит около 3000 таких дронов в месяц.

Их турбореактивные двигатели в основном поставляются из Китая. Часть комплектующих Россия производит самостоятельно, в частности, используя контрабандные западные 3D-принтеры.

Вместе с более крупными беспилотниками "Бандероль" эти аппараты все больше напоминают недорогие крылатые ракеты. Для их перехвата Украина использует, в частности, истребители F-16, однако запасы ракет AIM-120 и AIM-9 для них почти исчерпаны.

Украина параллельно разрабатывает собственные дроны-перехватчики, которые должны помочь снизить нагрузку на дорогостоящие системы ПВО и истребительную авиацию.

Запасы PAC-3 для Patriot также почти исчерпаны

Еще более сложной остается ситуация с защитой от российских баллистических ракет.

По данным The Economist, украинские запасы перехватчиков PAC-3 для систем Patriot почти исчерпаны. Во время российской атаки 28 августа украинские военные смогли сбить семь баллистических ракет, однако для этого пришлось использовать ограниченные запасы американских перехватчиков.

Значительного увеличения поставок PAC-3 из США в ближайшее время издание не ожидает. Причиной называют истощение американских запасов на фоне войны США с Ираном. По оценке The Economist, союзники неохотно отдают собственные перехватчики, поскольку их сложно быстро заменить.

В то же время Россия нарастила производство баллистических ракет примерно до 100 единиц в месяц. Из них около 60 — "Искандеры-М", еще 40 — ракеты-мишени RM-48U, которые также используются при ударах по Украине.

Украина ожидает поставки новых систем SAMP/T

Одним из вариантов укрепления украинской ПВО должна стать передача франко-итальянских комплексов SAMP/T.

До конца 2026 года Украина рассчитывает получить несколько старых батарей SAMP/T вместе с ракетами-перехватчиками Aster. В 2027 году планируется поставка восьми новых комплексов SAMP/T NG.

Новая версия получила усовершенствованный радар и должна быть способна противодействовать нескольким маневрирующим баллистическим целям, в частности российским "Искандерам-М".

По словам собеседников The Economist во французской армии, SAMP/T NG по отдельным характеристикам может превосходить Patriot. В то же время аналитик Фабиан Хоффман отмечает, что комплекс пока не продемонстрировал свои возможности непосредственно на поле боя.

Важным преимуществом Aster также называют цену. Ракета стоит менее половины от примерно 7 млн долларов — стоимости последней экспортной версии PAC-3.

Европа наращивает производство перехватчиков

Европейский производитель MBDA постепенно увеличивает выпуск ракет Aster. При этом мощность производства в 300 ракет в год компания должна достичь только в 2028 году.

Украина также может получить лицензию на производство Aster на своей территории, однако для запуска такого производства потребуется время.

Кроме того, Германия планирует производить по лицензии до 200 ракет PAC-2 в год. Часть этих перехватчиков может быть передана Украине по согласованию стран НАТО.

Украина и Европа разрабатывают новый перехватчик

Фундаментально изменить ситуацию с дефицитом ракет должен совместный европейско-украинский проект Freyja. Его масштаб сравнивают с программой "полета на Луну".

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Цель проекта — создать более дешевый и массовый перехватчик, который сможет работать с радарами НАТО и системами обмена данными.

По замыслу, новая ракета будет основана на украинской баллистической ракете малой дальности FP-7. Датчики, системы наведения и управления должны поставлять 12 европейских оборонных компаний. Среди них — французская Thales, итальянская Leonardo, немецкая Diehl и шведская Saab.

В то же время потребности Украины в средствах перехвата российских баллистических ракет остаются значительно выше нынешних производственных возможностей.

На фоне дефицита перехватчиков Украина продолжает призывать партнеров передавать ракеты из имеющихся запасов. 8 сентября министр обороны Украины сообщил, что страна заказывает около 1000 ракет для Patriot, однако большинство из них должно поступить только в течение следующих лет.

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