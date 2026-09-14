Польща мало не збила український МіГ-29 під час інциденту з ракетою РФ 30 липня, - ЗМІ
Військові Польщі вночі 30 липня під час ракетної атаки Росії на Україну не помітили український винищувач МіГ-29, який працював біля кордону. Ситуація могла призвести до "дружнього вогню".
Про це оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак розповів в інтерв’ю Rzeczpospolita, передає Цензор.НЕТ.
Обставини інциденту
За словами Новака, тієї ночі в Польщі чергувала пара польських винищувачів. У момент, коли в повітряний простір залетіла російська ракета, один із них дозаправлявся в повітрі, а інший перебував поблизу польсько-українського кордону.
Приблизно о 04:00 ані пілот F-16, що був біля кордону, ані командування, яке стежило за ситуацією в Україні, не могли ідентифікувати об'єкт, що рухався поблизу польського кордону.
Виявилося, що це був український винищувач МіГ-29 — його відстежував не тільки польський F-16, а й наземні комплекси протиповітряної оборони Польщі.
Новак припустив, що якби український пілот втратив пильність і порушив польський повітряний простір, міг би статися "дружній вогонь".
Реакція Польщі
Після цього Оперативне командування надіслало начальнику Генерального штабу ЗСУ та командувачу Повітряних сил України листа з проханням інформувати про переміщення української авіації поблизу кордонів Польщі.
Раніше через українську систему "Віраж" польські військові отримували інформацію лише про російські дрони та ракети, які потенційно могли порушити польський повітряний простір. Після інциденту 30 липня українська сторона почала інформувати Польщу і про власні літаки, що діють поблизу кордону.
Що передувало?
- У ніч проти 30 липня одна з російських ракет перетнула кордон і впала в Польщі біля села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві. Перед цим ракету переслідував український пілот, однак приблизно за 20 секунд до польського кордону припинив погоню.
- Польська сторона повідомляла, що загалом близько 20 російських ракет у той час прямували в напрямку її повітряного простору.
- Пізніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що, за наявними у військових даними, йдеться про російську крилату ракету Х-101.
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