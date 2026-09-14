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Новини Відносини України та Польщі Російська ракета впала у Польщі
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Польща мало не збила український МіГ-29 під час інциденту з ракетою РФ 30 липня, - ЗМІ

Український МіГ-29
Фото: X / Ukrainian Air Force

Військові Польщі вночі 30 липня під час ракетної атаки Росії на Україну не помітили український винищувач МіГ-29, який працював біля кордону. Ситуація могла призвести до "дружнього вогню".

Про це оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак розповів в інтерв’ю Rzeczpospolita, передає Цензор.НЕТ.

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Обставини інциденту

За словами Новака, тієї ночі в Польщі чергувала пара польських винищувачів. У момент, коли в повітряний простір залетіла російська ракета, один із них дозаправлявся в повітрі, а інший перебував поблизу польсько-українського кордону.

Приблизно о 04:00 ані пілот F-16, що був біля кордону, ані командування, яке стежило за ситуацією в Україні, не могли ідентифікувати об'єкт, що рухався поблизу польського кордону.

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Виявилося, що це був український винищувач МіГ-29 — його відстежував не тільки польський F-16, а й наземні комплекси протиповітряної оборони Польщі.

Новак припустив, що якби український пілот втратив пильність і порушив польський повітряний простір, міг би статися "дружній вогонь".

Реакція Польщі

Після цього Оперативне командування надіслало начальнику Генерального штабу ЗСУ та командувачу Повітряних сил України листа з проханням інформувати про переміщення української авіації поблизу кордонів Польщі.

Раніше через українську систему "Віраж" польські військові отримували інформацію лише про російські дрони та ракети, які потенційно могли порушити польський повітряний простір. Після інциденту 30 липня українська сторона почала інформувати Польщу і про власні літаки, що діють поблизу кордону.

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Що передувало?

  • У ніч проти 30 липня одна з російських ракет перетнула кордон і впала в Польщі біля села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві. Перед цим ракету переслідував український пілот, однак приблизно за 20 секунд до польського кордону припинив погоню.
  • Польська сторона повідомляла, що загалом близько 20 російських ракет у той час прямували в напрямку її повітряного простору.
  • Пізніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що, за наявними у військових даними, йдеться про російську крилату ракету Х-101.

Автор: 

Польща (7805) літак (2608) F16 F-16 (743) винищувач (266)
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Топ коментарі
+3
З'явилися люди, які нічого не тямлять ні в авіації, ні в особливостях роботи радарів ППО. Продовжуйте розвивати свою думку!
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14.09.2026 16:22 Відповісти
+2
Навпаки помітили, та могли збити прийнявши його за ракету. Це доволі розповсюджена хвороба взаємодії. Он союзники США набили більше фрагів союзних літаків, ніж то зробив Іран.
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14.09.2026 16:22 Відповісти
+1
тільки український пілот не рукожопний виявився і схоже на жаль для поляків..
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14.09.2026 16:13 Відповісти

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