Польша едва не сбила украинский МиГ-29 во время инцидента с ракетой РФ 30 июля, - СМИ
Польские военные ночью 30 июля во время ракетного удара России по Украине не заметили украинский истребитель МиГ-29, который находился вблизи границы. Ситуация могла привести к "дружественному огню".
Об этом оперативный командующий Вооружёнными силами Польши Иренеуш Новак рассказал в интервью Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ.
Обстоятельства инцидента
По словам Новака, в ту ночь в Польше дежурила пара польских истребителей. В момент, когда в воздушное пространство залетела российская ракета, один из них дозаправлялся в воздухе, а другой находился вблизи польско-украинской границы.
Примерно в 04:00 ни пилот F-16, находившийся у границы, ни командование, следившее за ситуацией в Украине, не смогли идентифицировать объект, двигавшийся вблизи польской границы.
Оказалось, что это был украинский истребитель МиГ-29 — его отслеживал не только польский F-16, но и наземные комплексы противовоздушной обороны Польши.
Новак предположил, что если бы украинский пилот потерял бдительность и нарушил польское воздушное пространство, мог бы произойти "дружественный огонь".
Реакция Польши
После этого Оперативное командование направило начальнику Генерального штаба ВСУ и командующему Воздушными силами Украины письмо с просьбой информировать о перемещении украинской авиации вблизи границ Польши.
Ранее через украинскую систему "Вираж" польские военные получали информацию только о российских дронах и ракетах, которые потенциально могли нарушить польское воздушное пространство. После инцидента 30 июля украинская сторона начала информировать Польшу и о своих самолетах, действующих вблизи границы.
Что предшествовало?
- В ночь на 30 июля одна из российских ракет пересекла границу и упала в Польше возле деревни Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. Перед этим ракету преследовал украинский пилот, однако примерно за 20 секунд до польской границы прекратил погоню.
- Польская сторона сообщала, что в общей сложности около 20 российских ракет в то время направлялись в сторону ее воздушного пространства.
- Позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, согласно имеющимся у военных данным, речь идет о российской крылатой ракете Х-101.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль