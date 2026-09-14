Польша едва не сбила украинский МиГ-29 во время инцидента с ракетой РФ 30 июля, - СМИ

Фото: X / Ukrainian Air Force

Польские военные ночью 30 июля во время ракетного удара России по Украине не заметили украинский истребитель МиГ-29, который находился вблизи границы. Ситуация могла привести к "дружественному огню".

Об этом оперативный командующий Вооружёнными силами Польши Иренеуш Новак рассказал в интервью Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ.

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Обстоятельства инцидента

По словам Новака, в ту ночь в Польше дежурила пара польских истребителей. В момент, когда в воздушное пространство залетела российская ракета, один из них дозаправлялся в воздухе, а другой находился вблизи польско-украинской границы.

Примерно в 04:00 ни пилот F-16, находившийся у границы, ни командование, следившее за ситуацией в Украине, не смогли идентифицировать объект, двигавшийся вблизи польской границы.

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Оказалось, что это был украинский истребитель МиГ-29 — его отслеживал не только польский F-16, но и наземные комплексы противовоздушной обороны Польши.

Новак предположил, что если бы украинский пилот потерял бдительность и нарушил польское воздушное пространство, мог бы произойти "дружественный огонь".

Реакция Польши

После этого Оперативное командование направило начальнику Генерального штаба ВСУ и командующему Воздушными силами Украины письмо с просьбой информировать о перемещении украинской авиации вблизи границ Польши.

Ранее через украинскую систему "Вираж" польские военные получали информацию только о российских дронах и ракетах, которые потенциально могли нарушить польское воздушное пространство. После инцидента 30 июля украинская сторона начала информировать Польшу и о своих самолетах, действующих вблизи границы.

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