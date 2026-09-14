Польша хочет устранить пробки на границе с Украиной из-за угрозы российских атак, - Туск

Польша планирует ускорить движение транспорта через границу с Украиной, чтобы не допускать больших скоплений автомобилей, которые могут стать мишенями для российских атак. Особую опасность польские власти видят в очередях грузовиков с топливом.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после совещания в Правительственном центре безопасности, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметил Туск, вопрос организации движения на украинско-польской границе дополнительно обсудят в Министерстве финансов Польши. К работе должны быть привлечены таможенники, полиция, пограничники и военные.

"Сотрудничество между таможенниками, полицией, пограничниками и военными должно наладить движение, чтобы не образовывались пробки, ведь это становится опасно", — заявил польский премьер.

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Отдельно он подчеркнул риски, связанные со скоплением у пунктов пропуска грузовиков, перевозящих топливо.

"Важно не допускать скопления грузовиков с топливом у наших пограничных переходов. Не думаю, что нужно это объяснять, но это наше слабое место", — сказал Туск.

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Вопрос безопасности на границе обострился после российской атаки 13 сентября. Тогда РФ нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей. В "Укрзализныце" предположили, что целью российского беспилотника мог быть поезд, в котором ехали дипломаты и политики.

Кроме того, по данным польской пограничной службы, российский беспилотник попал в грузовик недалеко от пункта пропуска Ягодин – Дорогуск.