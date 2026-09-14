Польща хоче прибрати затори на кордоні з Україною через загрозу російських атак, - Туск

Польща планує пришвидшити рух транспорту через кордон з Україною, щоб не допускати великих скупчень автомобілів, які можуть стати цілями для російських атак. Особливу небезпеку польська влада бачить у чергах вантажівок із пальним.

Про це заявив журналістам прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після наради в Урядовому центрі безпеки, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив Туск, питання організації руху на українсько-польському кордоні додатково обговорять у Міністерстві фінансів Польщі. До роботи мають бути залучені митники, поліція, прикордонники та військові.

"Співпраця між митниками, поліцією, прикордонниками й військовими має налагодити рух, щоб не утворювались затори, адже це стає небезпечно", – заявив польський прем’єр.

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Окремо він наголосив на ризиках, пов’язаних зі скупченням біля пунктів пропуску вантажівок, які перевозять пальне.

"Важливо не накопичувати біля наших прикордонних переходів вантажівок із пальним. Не мушу цього пояснювати, але це наше слабке місце", – сказав Туск.

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Питання безпеки на кордоні загострилося після російської атаки 13 вересня. Тоді РФ вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. В Укрзалізниці припустили, що ціллю російського безпілотника міг бути поїзд, яким їхали дипломати та політики.

Крім того, за даними польської прикордонної служби, російський безпілотник влучив у вантажівку неподалік пункту пропуску Ягодин – Дорогуськ.