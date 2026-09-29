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Новини Винищувачі F-16 від Бельгії F-16 для України
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Три винищувачі F-16 передасть Бельгія Україні до кінця року, - Зеленський

Ще три F-16 отримає Україна від Бельгії: коли це відбудеться?

Україна отримає від Бельгії три винищувачі F-16 до кінця 2026 року. Передачу літаків планують здійснити за прискореною процедурою.

Про це повідомив президент Зеленський у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Є важлива домовленість із Бельгією щодо передачі нам трьох винищувачів F-16 до кінця цього року. Будемо реалізовувати отримання цих літаків за прискореною процедурою", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, Україна вже отримала термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії.

"Коли Росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливостей для збиття повітряних цілей і захисту людей. Дякую Бельгії, Премʼєр-міністру Барту де Веверу та всьому уряду за рішучі кроки на підтримку України у відповідь на жорстокі російські удари проти життя", - підсумував президент.

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Автор: 

Бельгія (445) Зеленський Володимир (27144) F16 F-16 (745)
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