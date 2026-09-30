Зеленский посетил военных, проводящих операцию "Вівальді": деоккупировано более 125 кв. км территории. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский посетил пункт управления 66-й ОМБр, бойцы которой выполняют задачи на Лиманском направлении.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Президент наградил защитников государственными наградами.

"Поговорил с командиром бригады о задачах, которые выполняет подразделение, и потребностях бригады.



66-я ОМБр в рамках операции "Вівальді" вместе с другими подразделениями в составе Третьего армейского корпуса уже вернула под украинский контроль более 125 квадратных километров нашей территории", - отметил Зеленский.

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