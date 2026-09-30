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Новости Зеленский на фронте Боевые действия на Лиманском направлении Операция Вивальди
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Зеленский посетил военных, проводящих операцию "Вівальді": деоккупировано более 125 кв. км территории. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский посетил пункт управления 66-й ОМБр, бойцы которой выполняют задачи на Лиманском направлении.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Президент наградил защитников государственными наградами.

"Поговорил с командиром бригады о задачах, которые выполняет подразделение, и потребностях бригады.

66-я ОМБр в рамках операции "Вівальді" вместе с другими подразделениями в составе Третьего армейского корпуса уже вернула под украинский контроль более 125 квадратных километров нашей территории", - отметил Зеленский.

Читайте: Зеленский и Стубб обсудили укрепление F-16 и ПВО в целом

Автор: 

Зеленский Владимир (26000) 66 отдельная механизированная бригада (85)
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Топ комментарии
+10
Бідоносець Хрипатий приплив
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30.09.2026 15:02 Ответить
+9
о, зелёный чёрт, тебе что, не объяснили, что бригады входят в корпуса, у каждого из которых есть командующий. какого хера ты лезешь туда, где без тебя справляются? какие плтребности, вася? ты за годы войны хоть одной бригаде дал то, что Порох по нескольку раз в год выделяет?
гнида ты йо...анная, кода ты уже поймешь, что в армии тебе не рады. тебе и твоим дэрьмакам и прочим примазанным макакам.
нюхай лучше кокс и не вылазь с убежища, ничтожество обдолбанное.
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30.09.2026 15:00 Ответить
+7
Багато що в країні проісходе благодаря Зеленському Володі.
Пшениця колоситься в полі, в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро це Вова забезпечив, не Петро!
Зріс курс національної валюти це *********** нашого здобуток!
Корови дояться, несуться кури дружно - за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба - за це також Зеленському "спазіба"!
Трава зелена, небо ясно-синє, - Володі теж ми дякувать повинні!
Ну і звичайно, правди ніде діти, лиш завдяки йому нам сонце світить!
А Південь України та ЗАЕС які хтось здав без бою - це все від Порошенко і порохоботів!
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30.09.2026 15:13 Ответить

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