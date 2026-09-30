Зеленский посетил военных, проводящих операцию "Вівальді": деоккупировано более 125 кв. км территории. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский посетил пункт управления 66-й ОМБр, бойцы которой выполняют задачи на Лиманском направлении.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
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Президент наградил защитников государственными наградами.
"Поговорил с командиром бригады о задачах, которые выполняет подразделение, и потребностях бригады.
66-я ОМБр в рамках операции "Вівальді" вместе с другими подразделениями в составе Третьего армейского корпуса уже вернула под украинский контроль более 125 квадратных километров нашей территории", - отметил Зеленский.
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гнида ты йо...анная, кода ты уже поймешь, что в армии тебе не рады. тебе и твоим дэрьмакам и прочим примазанным макакам.
нюхай лучше кокс и не вылазь с убежища, ничтожество обдолбанное.
Пшениця колоситься в полі, в нас неймовірні успіхи в футболі.
Погода зараз просто пречудова це все за ініціативи Вови.
Впада до моря Чорного Дніпро це Вова забезпечив, не Петро!
Зріс курс національної валюти це *********** нашого здобуток!
Корови дояться, несуться кури дружно - за це його благодарити нужно!
Ростуть гриби і нереститься риба - за це також Зеленському "спазіба"!
Трава зелена, небо ясно-синє, - Володі теж ми дякувать повинні!
Ну і звичайно, правди ніде діти, лиш завдяки йому нам сонце світить!
А Південь України та ЗАЕС які хтось здав без бою - це все від Порошенко і порохоботів!