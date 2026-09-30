Зеленский и Стере обсудили непрекращающийся российский террор, укрепление ПВО и F-16
Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
Об этом президент сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Российский террор
Так, Зеленский сообщил о непрекращающемся российском терроре с использованием дронов и ударах баллистическими ракетами.
- Только с начала этих суток ранены 24 человека.
- К сожалению, семь человек погибли, среди них - ребенок.
Защита Украины
"Обсудили, что нужно Украине для защиты от этой жестокой эскалации, прежде всего ПВО и обеспечение наших F-16. Координируем наши шаги и работаем над тем, чтобы обеспечить большую защиту жизней и безопасности. Благодарю лично премьер-министра и всю Норвегию за неизменную поддержку", - рассказал Зеленский.
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