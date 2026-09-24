Норвегия выделит почти $9 млрд на поддержку Украины в 2027 году, - Стере

В следующем году Норвегия планирует выделить на поддержку Украины 85 млрд норвежских крон (примерно 9 млрд долларов).

Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства.

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Приоритет — ПВО

"Правительство Норвегии также выделит 85 миллиардов норвежских крон на поддержку Украины в 2027 году. Большая часть этих средств будет направлена на военную помощь, при этом ключевым приоритетом является противовоздушная оборона", — говорится в сообщении.

Кроме того, Норвегия оказывает жизненно важную гуманитарную помощь и поддержку для обеспечения энергоснабжения Украины.

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Стере подчеркнул, что эта поддержка важна не только для Украины, но и для обеспечения безопасности Норвегии, которая имеет общую границу с Россией.

"В то же время мы продолжим поддерживать усилия, которые готовят почву для реальных переговоров между Украиной и Россией", — добавил премьер-министр Норвегии.

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Что предшествовало

Напомним, в этом году правительство Норвегии также выделило на поддержку Украины 85 млрд норвежских крон.