Норвегія виділить майже $9 млрд на підтримку України у 2027 році, - Стере

Наступного року Норвегія планує виділити на підтримку України 85 млрд норвезьких крон (приблизно $9 млрд).

Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Фінляндії Александером Стуббом на полях Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу норвезького уряду.

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Пріоритет - ППО

"Уряд Норвегії також виділить 85 мільярдів норвезьких крон на підтримку України у 2027 році. Більша частина цих коштів буде спрямована на військову допомогу, при цьому ключовим пріоритетом є протиповітряна оборона", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Норвегія надає життєво важливу гуманітарну допомогу та підтримку для забезпечення енергопостачання України.

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Стере наголосив, що ця підтримка важлива не лише для України, а й для гарантування безпеки Норвегії, яка має спільний кордон із Росією.

"Водночас ми продовжимо підтримувати зусилля, які готують ґрунт для реальних переговорів між Україною та Росією", – додав прем'єр Норвегії.

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Що передувало

Нагадаємо, цього року уряд Норвегії також виділив на підтримку України 85 млрд норвезьких крон.