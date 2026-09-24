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Новини Допомога Україні від Норвегії
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Норвегія виділить майже $9 млрд на підтримку України у 2027 році, - Стере

Стере про допомогу Україні

Наступного року Норвегія планує виділити на підтримку України 85 млрд норвезьких крон (приблизно $9 млрд).

Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Фінляндії Александером Стуббом на полях Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу норвезького уряду.

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Пріоритет - ППО

"Уряд Норвегії також виділить 85 мільярдів норвезьких крон на підтримку України у 2027 році. Більша частина цих коштів буде спрямована на військову допомогу, при цьому ключовим пріоритетом є протиповітряна оборона", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Норвегія надає життєво важливу гуманітарну допомогу та підтримку для забезпечення енергопостачання України.

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Стере наголосив, що ця підтримка важлива не лише для України, а й для гарантування безпеки Норвегії, яка має спільний кордон із Росією.

"Водночас ми продовжимо підтримувати зусилля, які готують ґрунт для реальних переговорів між Україною та Росією", – додав прем'єр Норвегії.

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Що передувало

Нагадаємо, цього року уряд Норвегії також виділив на підтримку України 85 млрд норвезьких крон.

Автор: 

Норвегія (710) допомога (8122) Стере Йонас Гар (52)
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Топ коментарі
+8
Дякуємо, Друзі.
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24.09.2026 14:09 Відповісти
+6
Скільки можна муз забезпечити за ці гроші?
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24.09.2026 14:07 Відповісти
+6
Оце королев можна на₴пать до схочу 🍌
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24.09.2026 14:15 Відповісти

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