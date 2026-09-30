УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13999 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Норвегії F-16 для України
343 2

Зеленський і Стере обговорили безперервний російський терор, посилення ППО та F-16

Зеленський і Стере говорили про ППО ті F-16

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це президент повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Російський терор

Так, Зеленський поінформував про безперервний російський терор дронами та удари балістичними ракетами.

  • Лише від початку цієї доби поранено 24 людини.
  • На жаль, семеро людей загинули, серед них дитина.

Також читайте: Норвегія виділить майже $9 млрд на підтримку України у 2027 році, - Стере

Захист України

"Обговорили, що потрібно Україні для захисту від цієї жорстокої ескалації, передусім ППО та забезпечення наших F-16. Координуємо наші кроки і працюємо над тим, щоб забезпечити більший захист життів та безпеки. Дякую особисто Прем’єр-міністру та усій Норвегії за незмінну підтримку", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три винищувачі F-16 передасть Бельгія Україні до кінця року, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27165) ППО (4511) F16 F-16 (747) Стере Йонас Гар (52)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 