Зеленський і Стере обговорили безперервний російський терор, посилення ППО та F-16

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це президент повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Російський терор

Так, Зеленський поінформував про безперервний російський терор дронами та удари балістичними ракетами.

Лише від початку цієї доби поранено 24 людини.

На жаль, семеро людей загинули, серед них дитина.

Також читайте: Норвегія виділить майже $9 млрд на підтримку України у 2027 році, - Стере

Захист України

"Обговорили, що потрібно Україні для захисту від цієї жорстокої ескалації, передусім ППО та забезпечення наших F-16. Координуємо наші кроки і працюємо над тим, щоб забезпечити більший захист життів та безпеки. Дякую особисто Прем’єр-міністру та усій Норвегії за незмінну підтримку", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три винищувачі F-16 передасть Бельгія Україні до кінця року, - Зеленський