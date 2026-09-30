Зеленський і Стере обговорили безперервний російський терор, посилення ППО та F-16
Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
Про це президент повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Російський терор
Так, Зеленський поінформував про безперервний російський терор дронами та удари балістичними ракетами.
- Лише від початку цієї доби поранено 24 людини.
- На жаль, семеро людей загинули, серед них дитина.
Захист України
"Обговорили, що потрібно Україні для захисту від цієї жорстокої ескалації, передусім ППО та забезпечення наших F-16. Координуємо наші кроки і працюємо над тим, щоб забезпечити більший захист життів та безпеки. Дякую особисто Прем’єр-міністру та усій Норвегії за незмінну підтримку", - розповів Зеленський.
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