Зеленський у День захисників і захисниць: Україна тримається, тому що є наші воїни. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський привітав воїнів із Днем захисників і захисниць України.
Про це глава держави заявив у відеозверненні з нагоди Дня захисників і захисниць, передає Цензор.НЕТ.
Україна тримається завдяки воїнам
"Фронт. Тут здобувається Незалежність. І шлях до миру пролягає ось цими лабіринтами, такими коридорами. І коли кажемо: "Україна тримається", то початок ось ця стійкість бере саме на фронті, у таких пунктах управління і на кожній нашій позиції, де Україна є, тому що у України є захисники, захисниці. Наші воїни", - йдеться в повідомленні.
Зеленський подякував кожному та кожній, хто стоїть на захисті України.
"Дякую всім, хто носить на плечах шеврон і тримає на плечах Незалежність.
З вдячністю та повагою всім нашим захисникам і захисницям ми кажемо сьогодні:
Слава вам!
Слава Україні!
Героям слава!" - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський на пункті управління 3-го армійського корпусу зустрівся з воїнами, які реалізують операцію "Вівальді", зокрема провів зустріч із командиром Андрієм Білецьким.
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