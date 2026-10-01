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Новини День захисників і захисниць
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Зеленський у День захисників і захисниць: Україна тримається, тому що є наші воїни. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав воїнів із Днем захисників і захисниць України.

Про це глава держави заявив у відеозверненні з нагоди Дня захисників і захисниць, передає Цензор.НЕТ.

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Україна тримається завдяки воїнам

"Фронт. Тут здобувається Незалежність. І шлях до миру пролягає ось цими лабіринтами, такими коридорами. І коли кажемо: "Україна тримається", то початок ось ця стійкість бере саме на фронті, у таких пунктах управління і на кожній нашій позиції, де Україна є, тому що у України є захисники, захисниці. Наші воїни", - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував кожному та кожній, хто стоїть на захисті України.

"Дякую всім, хто носить на плечах шеврон і тримає на плечах Незалежність.

З вдячністю та повагою всім нашим захисникам і захисницям ми кажемо сьогодні:

Слава вам!
Слава Україні!
Героям слава!" - зазначив він.

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Що передувало?

Читайте: Головна цінність нашого війська - люди, - Драпатий у День захисників і захисниць

Автор: 

Зеленський Володимир (27165) військовослужбовці (5332) День захисників і захисниць України (155)
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Топ коментарі
+16
Огидна мародерська пика викликає бажання блюванути
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01.10.2026 09:27 Відповісти
+15
де ракети, *****, на москву?
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01.10.2026 09:23 Відповісти
+11
хто розмінував Чонгар? хто вбив Українську ракетну програму? хто готувався до травневих шашликів у той час, коли увесь Захід волав за необхідність готуватися до війни? хто під час успішних Українських бойових операцій зняв Генералів Залужного, Шапталу та ще понад 20?
хто, хто, хто....?!
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01.10.2026 09:34 Відповісти

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