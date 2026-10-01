Зеленський у День захисників і захисниць: Україна тримається, тому що є наші воїни. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав воїнів із Днем захисників і захисниць України.

Про це глава держави заявив у відеозверненні з нагоди Дня захисників і захисниць, передає Цензор.НЕТ.

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Україна тримається завдяки воїнам

"Фронт. Тут здобувається Незалежність. І шлях до миру пролягає ось цими лабіринтами, такими коридорами. І коли кажемо: "Україна тримається", то початок ось ця стійкість бере саме на фронті, у таких пунктах управління і на кожній нашій позиції, де Україна є, тому що у України є захисники, захисниці. Наші воїни", - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував кожному та кожній, хто стоїть на захисті України.

"Дякую всім, хто носить на плечах шеврон і тримає на плечах Незалежність.



З вдячністю та повагою всім нашим захисникам і захисницям ми кажемо сьогодні:

Слава вам!

Слава Україні!

Героям слава!" - зазначив він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський на пункті управління 3-го армійського корпусу зустрівся з воїнами, які реалізують операцію "Вівальді", зокрема провів зустріч із командиром Андрієм Білецьким.

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