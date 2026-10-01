Трамп назвал фейковыми данные о падении его рейтинга
Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми данные о низком уровне его поддержки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Трампа журналу TIME.
Трамп отверг данные о низком рейтинге
Трамп заявил, что, по его мнению, по-прежнему способен опередить любого кандидата на выборах.
"Это фейковые цифры. Я бы обыграл любого из сегодняшних кандидатов на 20 пунктов. Ваши цифры — фейковые. Социологи коррумпированы. Они почти так же коррумпированы, как и журналисты", — сказал президент США, отвечая на вопрос о низких рейтингах.
В то же время Трамп назвал среди своих достижений рост экономики.
"Все говорили, что у вас никогда не будет рабочих мест и что у вас никогда не будет, знаете, рабочих мест в производстве. У нас появляется больше рабочих мест в производстве, чем когда-либо в истории нашей страны", — заявил он.
Трамп также упомянул о строительстве заводов.
Рейтинг одобрения Трампа опустился до 32%
- 21 сентября стало известно, что рейтинг одобрения Дональда Трампа опустился до 32%. Это был самый низкий уровень одобрения президента за всю его политическую карьеру. Об этом свидетельствовали результаты опроса Reuters/Ipsos.
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***** та Зеленського це теж стосується.
Хвороби і вік вони такі - нікого не жалкують...