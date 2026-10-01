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Новости Рейтинг Трампа
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Трамп назвал фейковыми данные о падении его рейтинга

Дональд Трамп заявил о фейковых данных социологов

Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми данные о низком уровне его поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Трампа журналу TIME.

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Трамп отверг данные о низком рейтинге

Трамп заявил, что, по его мнению, по-прежнему способен опередить любого кандидата на выборах.

"Это фейковые цифры. Я бы обыграл любого из сегодняшних кандидатов на 20 пунктов. Ваши цифры — фейковые. Социологи коррумпированы. Они почти так же коррумпированы, как и журналисты", — сказал президент США, отвечая на вопрос о низких рейтингах.

В то же время Трамп назвал среди своих достижений рост экономики.

"Все говорили, что у вас никогда не будет рабочих мест и что у вас никогда не будет, знаете, рабочих мест в производстве. У нас появляется больше рабочих мест в производстве, чем когда-либо в истории нашей страны", — заявил он.

Трамп также упомянул о строительстве заводов.

Читайте: Зеленский отказался от "очень мощных" боеприпасов, поскольку не имел необходимого оборудования, — Трамп

Рейтинг одобрения Трампа опустился до 32%

  • 21 сентября стало известно, что рейтинг одобрения Дональда Трампа опустился до 32%. Это был самый низкий уровень одобрения президента за всю его политическую карьеру. Об этом свидетельствовали результаты опроса Reuters/Ipsos.

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опрос (3143) рейтинг (1688) социология (523) Трамп Дональд (8291)
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Топ комментарии
+6
Ну живе чувак у своїй паралельній реальності. Не заважайте йому. Дуже скоро реальність сама постукає йому у голову.

***** та Зеленського це теж стосується.
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01.10.2026 23:18 Ответить
+6
Цей п...р скоро всі США проголосить фейковими.
Хвороби і вік вони такі - нікого не жалкують...
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01.10.2026 23:18 Ответить
+6
Люди которые должны принимать таблетки. Принимают решения глобального масштаба.
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01.10.2026 23:26 Ответить

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