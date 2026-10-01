Трамп назвал фейковыми данные о падении его рейтинга

Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми данные о низком уровне его поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Трампа журналу TIME.

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Трамп отверг данные о низком рейтинге

Трамп заявил, что, по его мнению, по-прежнему способен опередить любого кандидата на выборах.

"Это фейковые цифры. Я бы обыграл любого из сегодняшних кандидатов на 20 пунктов. Ваши цифры — фейковые. Социологи коррумпированы. Они почти так же коррумпированы, как и журналисты", — сказал президент США, отвечая на вопрос о низких рейтингах.

В то же время Трамп назвал среди своих достижений рост экономики.

"Все говорили, что у вас никогда не будет рабочих мест и что у вас никогда не будет, знаете, рабочих мест в производстве. У нас появляется больше рабочих мест в производстве, чем когда-либо в истории нашей страны", — заявил он.

Трамп также упомянул о строительстве заводов.

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Рейтинг одобрения Трампа опустился до 32%