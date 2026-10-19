Зустріч Трампа, Сі та Путіна заохотить Росію продовжувати війну, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що можлива зустріч лідерів США, Китаю та Росії не сприятиме завершенню війни, а навпаки - заохотить Володимира Путіна продовжувати агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС України у Х.

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Сибіга зазначив, що запрошення Путіна та зустріч із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном лише посилить відчуття власної значущості диктатора та може дати йому невиправданого міжнародного статусу.

"Тристороння зустріч лідерів України, США та Росії могла б допомогти швидше завершити війну. Тристороння зустріч лідерів Росії, Китаю та США дасть лише протилежний результат: заохотить Путіна продовжувати цю війну.

Запрошення Путіна на таку зустріч лише підживило би його манію величі та надало йому ваги, на яку він не заслуговує. Він не світовий лідер, а воєнний злочинець. А Росія - не світова держава, а світова проблема", - написав глава українського МЗС.

Втрати Росії та економічні проблеми

Сибіга нагадав, що економіка Росії щонайменше у 13 разів менша за американську та у вісім разів менша за китайську. За його словами, вона продовжує скорочуватися, а рівень життя росіян погіршується.

Сибіга також заявив, що Росія втратила 1,6 мільйона військових убитими й пораненими у війні проти України, якої, за його оцінкою, не може виграти, але не бажає завершувати.

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Крім того, міністр наголосив на впливі санкцій, під тиском яких, за його словами, російські технології, промисловість і бізнес перебувають у стагнації.

На думку Сибіги, за прагматичними й моральними критеріями Путін не заслуговує на місце за одним столом із Трампом і Сі Цзіньпіном.

Україна закликає Путіна зробити крок до миру

Сибіга заявив, що російський президент міг би отримати підстави для участі в такій зустрічі, якби продемонстрував реальну готовність завершити війну. Зокрема, він згадав про можливість погодитися на припинення вогню ще до переговорів.

"Заслужити це місце він міг би лише серйозним кроком до миру - наприклад, погодившись на пропозицію про припинення вогню ще до такої зустрічі. Натомість ми бачимо протилежне: посилення терору проти цивільних. Доки цей терор триває, йому не має бути місця за жодним столом", - написав очільник МЗС.

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