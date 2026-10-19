Встреча Трампа, Си и Путина подтолкнет Россию к продолжению войны, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что возможная встреча лидеров США, Китая и России не будет способствовать завершению войны, а наоборот - подтолкнет Владимира Путина к продолжению агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы МИД Украины в Х.

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Сибига отметил, что приглашение Путина и встреча с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином лишь усилит чувство собственной значимости диктатора и может придать ему неоправданный международный статус.

"Трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и России могла бы помочь быстрее завершить войну. Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США даст лишь противоположный результат: побудит Путина продолжать эту войну.

Приглашение Путина на такую встречу лишь подпитывало бы его манию величия и придавало бы ему вес, которого он не заслуживает. Он не мировой лидер, а военный преступник. А Россия - не мировая держава, а мировая проблема", - написал глава украинского МИД.

Потери России и экономические проблемы

Сибига напомнил, что экономика России как минимум в 13 раз меньше американской и в восемь раз меньше китайской. По его словам, она продолжает сокращаться, а уровень жизни россиян ухудшается.

Сибига также заявил, что Россия потеряла 1,6 миллиона военных убитыми и ранеными в войне против Украины, которую, по его оценке, она не может выиграть, но не желает завершать.

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Кроме того, министр подчеркнул влияние санкций, под давлением которых, по его словам, российские технологии, промышленность и бизнес находятся в стагнации.

По мнению Сибиги, по прагматическим и моральным критериям Путин не заслуживает места за одним столом с Трампом и Си Цзиньпином.

Украина призывает Путина сделать шаг к миру

Сибига заявил, что российский президент мог бы получить основания для участия в такой встрече, если бы продемонстрировал реальную готовность завершить войну. В частности, он упомянул о возможности согласиться на прекращение огня еще до переговоров.

"Заслужить это место он мог бы лишь серьезным шагом к миру - например, согласившись на предложение о прекращении огня еще до такой встречи. Вместо этого мы видим обратное: усиление террора против гражданских лиц. Пока этот террор продолжается, ему не должно быть места за каким-либо столом", - написал глава МИД.

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