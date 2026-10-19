США разрешили украинцам с временной защитой оставаться в стране, — CNN
Украинцы, находящиеся в США под временной защитой (Temporary Protected Status), смогут оставаться в стране до принятия окончательного решения о продлении этой защиты. Это также касается мигрантов из Судана.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Министерства внутренней безопасности США, информирует Цензор.НЕТ.
Депортация пока не грозит
Срок действия статуса TPS истекал сегодня, 19 октября. Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США заявил, что решение в отношении граждан Украины и Судана будет объявлено "в надлежащее время". До этого момента депортация гражданам обеих стран не грозит.
Что такое программа TPS
- Статус временной защиты (Temporary Protected Status / TPS) — это программа гуманитарной защиты, которая позволяет людям из стран, где продолжаются войны, стихийные бедствия или гуманитарные кризисы, временно жить и работать в США.
- Согласно официальным данным федеральных органов США, по состоянию на март 2025 года участниками этой программы были более 100 тысяч украинцев и более 1 790 граждан Судана.
Более жесткая миграционная политика Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила действие TPS для граждан нескольких стран в рамках своей политики ограничения иммиграции. Чиновники администрации Трампа неоднократно заявляли, что такие разрешения носят временный характер и не являются постоянным решением, критикуя предыдущие администрации за их регулярное продление.
В частности, в июне Верховный суд США разрешил администрации Трампа отменить временную защиту от депортации для сотен тысяч людей из Гаити и Сирии.
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