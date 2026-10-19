США разрешили украинцам с временной защитой оставаться в стране, — CNN

Украинцы, находящиеся в США под временной защитой (Temporary Protected Status), смогут оставаться в стране до принятия окончательного решения о продлении этой защиты. Это также касается мигрантов из Судана.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Министерства внутренней безопасности США, информирует Цензор.НЕТ.

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Депортация пока не грозит

Срок действия статуса TPS истекал сегодня, 19 октября. Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США заявил, что решение в отношении граждан Украины и Судана будет объявлено "в надлежащее время". До этого момента депортация гражданам обеих стран не грозит.

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Что такое программа TPS

Статус временной защиты (Temporary Protected Status / TPS) — это программа гуманитарной защиты, которая позволяет людям из стран, где продолжаются войны, стихийные бедствия или гуманитарные кризисы, временно жить и работать в США.

Согласно официальным данным федеральных органов США, по состоянию на март 2025 года участниками этой программы были более 100 тысяч украинцев и более 1 790 граждан Судана.

Более жесткая миграционная политика Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила действие TPS для граждан нескольких стран в рамках своей политики ограничения иммиграции. Чиновники администрации Трампа неоднократно заявляли, что такие разрешения носят временный характер и не являются постоянным решением, критикуя предыдущие администрации за их регулярное продление.

В частности, в июне Верховный суд США разрешил администрации Трампа отменить временную защиту от депортации для сотен тысяч людей из Гаити и Сирии.

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