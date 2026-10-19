США дозволили українцям із тимчасовим захистом залишатися в країні, - CNN

Українці, які перебувають у США під тимчасовим захистом (Temporary Protected Status), зможуть залишатися в країні до ухвалення остаточного рішення про його продовження. Це також стосується і мігрантів із Судану.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Міністерства внутрішньої безпеки США інформує Цензор.НЕТ.

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Депортація наразі не загрожує

Термін дії статусу TPS закінчувався сьогодні, 19 жовтня. Речник Міністерства внутрішньої безпеки США заявив, що рішення для громадян України та Судану оголосять "у відповідний час". До того моменту депортація громадянам обох країн не загрожує.

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Що таке програма TPS

Статус тимчасового захисту (Temporary Protected Status / TPS) — це програма гуманітарного захисту, яка дозволяє людям із країн, де тривають війни, стихійні лиха або гуманітарні кризи, тимчасово жити та працювати у США.

Згідно з офіційними даними федеральних органів США, станом на березень 2025 року учасниками цієї програми були понад 100 тисяч українців та понад 1 790 громадян Судану.

Жорсткіша міграційна політика Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила дію TPS для громадян кількох країн у межах своєї політики обмеження імміграції. Посадовці адміністрації Трампа неодноразово заявляли, що такі дозволи є тимчасовими й не є постійним рішенням, критикуючи попередні адміністрації за їхнє регулярне продовження.

Зокрема, у червні Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа скасувати тимчасовий захист від депортації для сотень тисяч людей із Гаїті та Сирії.

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