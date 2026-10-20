РФ возобновила поставки дизельного топлива в Турцию и Бразилию после отмены экспортного запрета США
Танкеры с российским дизельным топливом вновь направляются к двум крупнейшим покупателям — Турции и Бразилии - после того, как при посредничестве США Москва отменила запрет на экспорт этого топлива.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные судоходных компаний Kpler и LSEG, передает Цензор.НЕТ.
Какие танкеры уже вышли
По данным Kpler и LSEG, как минимум два танкера в последние дни указали Турцию и Бразилию в качестве пунктов назначения. 14 октября из российского балтийского порта Приморск вышел танкер Dolunay с дизельным грузом, следующий в турецкую Аланию. 16 октября из того же порта вышел танкер Leruo, который указал в качестве пункта назначения бразильский Манаус.
Кто покупает российский дизель
Турция и Бразилия являются крупнейшими покупателями российского дизельного топлива с 2023 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину западные санкции вынудили Москву изменить традиционные маршруты экспорта нефтепродуктов.
- По данным Kpler, в этом году на Турцию приходилось около 34% поставок российского дизельного топлива - примерно 95 тыс. баррелей в сутки. Доля Бразилии составляла 24%, или около 66 тыс. баррелей в сутки.
Почему экспорт сокращался
Россия обычно является вторым по величине экспортером дизельного топлива в мире после США. Однако она сократила его экспорт еще летом, до введения запрета на поставки за границу. Reuters связывает это с масштабными украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы.
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