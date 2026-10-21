Переговоры в Норвегии: Кушнер вновь призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ, - Axios

В ходе переговоров в Норвегии зять президента США Джаред Кушнер по видеосвязи вновь обратился к Украине с просьбой прекратить обстрелы российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

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Призыв Кушнера и позиция Зеленского относительно атак на российские НПЗ

"Кушнер присоединился к встрече удаленно и вновь настаивал на требовании Трампа, чтобы Украина прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам", — ссылается издание на осведомленный источник.

Собеседник Axios также добавил, что "Джаред был очень прямолинеен" во время разговора.

Издание отмечает, что после встречи президент Владимир Зеленский заявил, что готов прекратить удары по российским НПЗ, если Москва предпримет ответные шаги.

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Уступки Трампа и "важный шаг" в переговорном процессе

По данным издания Axios, в Вашингтоне рассчитывают на уступчивость Москвы в ходе диалога с Украиной. Это связывают с решением Дональда Трампа отменить ограничения на экспорт российского дизельного топлива и другими шагами, которые положительно оценили в Кремле.

Как отметил представитель США, во время встречи в Норвегии украинская делегация представила новые инициативы и предложения, которые подверглись детальному анализу.

По его оценке, участники переговоров достигли "важного прогресса" и демонстрируют высокую степень согласованности на техническом уровне в отношении дальнейших действий.

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