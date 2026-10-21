Первый танкер с российским дизелем отправится в США уже завтра, - правительство РФ (обновлено)

Первый танкер с российским дизельным топливом отправится в США уже завтра.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Речь идет о 40 тысячах тонн.

По его словам, ближе к концу года российский дизель смогут получать и другие страны, а не только США.

Новак считает, что до конца года Россия может полностью восстановить объемы экспорта дизельного топлива.

В то же время диктатор Путин во время встречи с Уиткоффом заявил, что первый танкер выйдет через 2-3 дня.

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"Дизельное соглашение" США и РФ и угрозы Украине

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.

По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября — еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн — "сразу после этого".

Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продавать нефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.

Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.

В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.

Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.

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