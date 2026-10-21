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Первый танкер с российским дизелем отправится в США уже завтра, - правительство РФ (обновлено)
Первый танкер с российским дизельным топливом отправится в США уже завтра.
Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Речь идет о 40 тысячах тонн.
По его словам, ближе к концу года российский дизель смогут получать и другие страны, а не только США.
Новак считает, что до конца года Россия может полностью восстановить объемы экспорта дизельного топлива.
В то же время диктатор Путин во время встречи с Уиткоффом заявил, что первый танкер выйдет через 2-3 дня.
"Дизельное соглашение" США и РФ и угрозы Украине
- 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Путиным, с которым договорился о поставках дизельного топлива из России на рынки США и мира.
- По его словам, Россия "немедленно" поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, в течение ноября — еще 500 тысяч тонн, и еще миллион тонн — "сразу после этого".
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Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.
- Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на это, назвал разрешение России продавать нефтепродукты "инвестицией в войну" и призвал США к жестким переговорам с Москвой и введению санкций в соответствии с законом Линдси Грэма.
- Издание Axios сообщало, что во время переговоров в Майами специальный посланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили украинскую сторону о возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
- 11 октября президент Зеленский заявил, что Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.
- В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.
- В комментарии для Axios Зеленский сказал, что заявление президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны.
- Позже президент заявил, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии аналогичных шагов со стороны РФ.
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