Сенатор-республиканец Тиллис: "Путин играет на Трампе, как на скрипке"

Сенатор-республиканец Том Тиллис считает, что диктатор Путин "играет на президенте Трампе, как на скрипке", чем отвлекает поддержку США от Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

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По его словам, история не оценит, если Трамп откажется от поддержки Украины.

Тиллис заявил, что утверждение Путина о том, что он вторгся в Украину, чтобы "денацифицировать" ее, является ложью. Он также назвал ошибкой договоренность Трампа с Россией об импорте сотен тысяч тонн российского дизельного топлива и отмене санкций, о которой США впоследствии будут сожалеть.

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"Россияне лгут. Путин лжет. Путин играет на президенте Трампе, как на скрипке. История не будет благосклонна к Америке, которая не смогла встать на защиту западного мира, если Путин действительно добьется своего", — сказал он в интервью CNN.

Тиллис также раскритиковал предложение Путина провести трехсторонний саммит с участием Си Цзиньпина и Трампа, назвав его "абсурдным".

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Что этому предшествовало?

Ранее Тиллис и еще трое республиканцев — сенаторы Джон Корнин из Техаса, Сьюзан Коллинз из Мэна и Лиза Мурковски из Аляски — подписали письмо, в котором призвали генерального инспектора Пентагона расследовать, отдавали ли высокопоставленные чиновники ведомства приказ ограничить доступ Украины к Starshield и разведывательным данным США или знали ли они заранее о таком решении.

"Президент Зеленский также отметил, что Украине нужны, в частности, ракеты Patriot, которые готовы предоставить третьи страны по согласованию с американскими оборонными чиновниками.

Я хочу знать, кто в правительстве отказывает в предоставлении разрешения на эти поставки. Ведь речь идет даже не о ракетах из наших собственных запасов", — сказал он.

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