Сенатор-республиканец Тиллис: "Путин играет на Трампе, как на скрипке"
Сенатор-республиканец Том Тиллис считает, что диктатор Путин "играет на президенте Трампе, как на скрипке", чем отвлекает поддержку США от Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.
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По его словам, история не оценит, если Трамп откажется от поддержки Украины.
Тиллис заявил, что утверждение Путина о том, что он вторгся в Украину, чтобы "денацифицировать" ее, является ложью. Он также назвал ошибкой договоренность Трампа с Россией об импорте сотен тысяч тонн российского дизельного топлива и отмене санкций, о которой США впоследствии будут сожалеть.
"Россияне лгут. Путин лжет. Путин играет на президенте Трампе, как на скрипке. История не будет благосклонна к Америке, которая не смогла встать на защиту западного мира, если Путин действительно добьется своего", — сказал он в интервью CNN.
Тиллис также раскритиковал предложение Путина провести трехсторонний саммит с участием Си Цзиньпина и Трампа, назвав его "абсурдным".
Что этому предшествовало?
Ранее Тиллис и еще трое республиканцев — сенаторы Джон Корнин из Техаса, Сьюзан Коллинз из Мэна и Лиза Мурковски из Аляски — подписали письмо, в котором призвали генерального инспектора Пентагона расследовать, отдавали ли высокопоставленные чиновники ведомства приказ ограничить доступ Украины к Starshield и разведывательным данным США или знали ли они заранее о таком решении.
"Президент Зеленский также отметил, что Украине нужны, в частности, ракеты Patriot, которые готовы предоставить третьи страны по согласованию с американскими оборонными чиновниками.
Я хочу знать, кто в правительстве отказывает в предоставлении разрешения на эти поставки. Ведь речь идет даже не о ракетах из наших собственных запасов", — сказал он.
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Ось такий дует, малята.
"Я часто повертаюся до цих фото американських делегацій (див. нижче), які спостерігають за знищенням бомбардувальників та ракетних шахт в Україні.
За різними угодами про роззброєння з США Україна знищила:
- 60 Ту-22
- 27 Ту-95
- 11 стратегічних бомбардувальників Ту-160
Усього Україні це коштувало приблизно від 6 до 8 мільярдів доларів.
І Україна це зробила, тому що США попросили.
Тут навіть не згадується про ядерний арсенал."