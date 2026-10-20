Зеленскому и Путину не обязательно встречаться для подписания мирного соглашения, — Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Путину не обязательно находиться в одной комнате, чтобы подписать мирное соглашение. Главной причиной, по которой они до сих пор не договорились о мире, он назвал "огромную" личную ненависть между лидерами.

Об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

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О подписании соглашения

Журналисты спросили, должны ли Зеленский и Путин лично подписать мирное соглашение. Трамп ответил:

"Не знаю. Это зависит от обстоятельств. Им не обязательно находиться в одной комнате. Думаю, они могут сделать это другим способом. Им сложно находиться в одной комнате".

По его словам, ему безразлично, каким именно способом стороны договорится о завершении войны.

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Трамп также утверждает, что Зеленский мог заключить более выгодное соглашение во время их встречи в Овальном кабинете в марте 2025 года, чем то, на которое он может рассчитывать сейчас.

"Ненависть" между лидерами

По мнению Трампа, одним из главных препятствий для мирного соглашения является личная ненависть между Зеленским и Путиным.

"Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским огромна. Я думаю, что это главная причина, по которой они до сих пор не смогли заключить соглашение", — сказал он.

Критика Байдена

Отдельно Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена за объемы помощи Украине и повторил утверждение о $350 млрд американской поддержки.

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