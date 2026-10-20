Трамп: Зеленский должен захотеть завершить войну, иначе — последствия будут "очень плохими"

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина, и лично Владимир Зеленский, должны захотеть заключить соглашение с Россией о прекращении войны. В противном случае, мол, ситуация действительно ухудшится и все будет "очень плохо".

Об этом он заявил журналистам во время брифинга в Овальном кабинете 20 октября, сообщает Цензор.НЕТ.

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О мирном соглашении

"Украина должна захотеть заключить соглашение, потому что Соединенные Штаты потратили колоссальные деньги, Европа потратила колоссальные деньги, и Европа сейчас от этого устала. Если они не заключат соглашение, в конечном итоге, на мой взгляд, станет действительно хуже. Мы дали Украине многое. Мы не получили взамен абсолютно ничего, кроме горя, смертей, колоссальных финансовых потерь. Мы дали Украине огромные суммы. Мы не получили ничего, кроме дорогого дизеля", — заявил он.

Отдельно президент США повторил: "Зеленский должен захотеть урегулировать эту войну. Мы хотим, чтобы Зеленский заключил соглашение, и если нет, я думаю, это будет очень плохо".

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О России и территориях Украины

Трамп также говорил о России.

"Россия — это огромная машина. Они просто продолжают двигаться вперед, и вот именно это они и делают. Они захватили очень большой кусок земли. Россияне продолжают наступать. У них неограниченное количество людей", — говорит лидер США.

По словам Трампа, Украина потеряла много людей, и Россия тоже, но "Россия — огромная страна, а Украина — нет".

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История о колонне танков

Трамп также рассказал о начале полномасштабного вторжения. По его версии, российские войска из тысячи танков могли бы за четыре часа добраться до Киева по бетонной скоростной дороге, и война закончилась бы за один день.

"Они бы оказались в Украине за четыре часа, двигаясь с максимальной скоростью танков, которая, если быть точным, составляет 48 миль в час. Ничто не могло их остановить. Война закончилась бы за один день. И этот очень глупый генерал — я даже не имею представления, кто он такой. Сомневаюсь, что он до сих пор с нами. Сомневаюсь, что он вообще еще жив. Он решил повернуть направо на сельскохозяйственные угодья, а затем налево и двигаться к Киеву, вместо того чтобы оставаться на шоссе — бетонном шоссе, вполне пригодном для движения — где они продвигались очень хорошо. Это заняло бы три с половиной — четыре часа, и вся война бы закончилась. В итоге он увяз в грязи", — утверждает Трамп.

Российские войска не смогли захватить Киев в 2022 году и отошли от столицы весной того же года.

Прокомментировав российские обстрелы гражданских лиц в Украине, Трамп сказал:"Некоторые люди в городе, подвергшемся удару, или что-то в этом роде, но в основном гибнут военные".

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