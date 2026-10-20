В НАТО призвали Украину снизить напряженность в отношениях с США: опасаются приостановки поставок оружия, — СМИ
Высокопоставленные чиновники НАТО обеспокоены тем, что конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским начинает подрывать способность Украины защищаться от российской агрессии. Киев призывают снизить градус напряженности в отношениях с США, иначе могут пострадать поставки американского оружия по программе PURL.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Альянсе, информирует Цензор.НЕТ.
Опасения НАТО
По словам источника агентства, в руководстве НАТО опасаются, что отношения Зеленского и Трампа могут оказаться "безнадежно испорченными". Это, по его оценке, может заставить Украину согласиться на болезненное урегулирование войны с Россией.
Bloomberg пишет, что конфликт грозит оставить Киев в крайне уязвимом положении накануне очередной суровой зимы, когда число жертв среди гражданского населения в Украине уже стремительно растет из-за постоянных российских атак. Проблемы в отношениях совпали с борьбой Трампа за сохранение большинства Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.
Агентство напоминает, что за последнюю неделю, когда напряженность между лидерами резко возросла, США ограничили доступ к жизненно важной спутниковой технологии Starshield компании SpaceX и задержали поставки ключевых перехватчиков для Patriot, необходимых Украине для отражения российских баллистических ударов. Американские чиновники опровергают часть таких утверждений.
Что предлагают в НАТО
Представитель Альянса заявил Bloomberg, что генсек Марк Рютте осознает риски ухудшения отношений.
"Главная задача генерального секретаря — снизить градус напряжения, чтобы создать пространство для прагматичных решений, которые обеспечат Украине все необходимое для продолжения борьбы", — пишет агентство.
Один из источников Bloomberg сообщил, что представители НАТО призвали власти Украины попытаться снизить напряженность в отношениях с США.
Если Зеленский этого не сделает, по его словам, в конечном итоге могут пострадать и поставки американского оружия, которые в основном финансируются европейцами в рамках программы PURL, учитывая непредсказуемость характера Трампа.
- Еще один источник рассказал, что европейские страны в кулуарном формате пытаются помочь Киеву наладить отношения с администрацией Трампа.
- В то же время, по словам другого собеседника агентства, поездки в Вашингтон, к которым чиновники обычно прибегали во время предыдущих конфликтов, пока не планируются. Так было, в частности, после ссоры в Овальном кабинете в феврале 2025 года.
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