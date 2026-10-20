У НАТО закликали Україну знизити напругу у відносинах зі США: побоюються зупинення поставок зброї, - ЗМІ

Високопосадовці НАТО занепокоєні тим, що конфлікт між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським починає підривати здатність України захищатися від російської агресії. Київ закликають знизити градус напруги у відносинах зі США, інакше можуть постраждати поставки американської зброї за програмою PURL.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в Альянсі, інформує Цензор.НЕТ.

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Побоювання НАТО

За словами джерела агентства, у керівництві НАТО побоюються, що відносини Зеленського й Трампа можуть виявитися "безнадійно зіпсованими". Це, за його оцінкою, може змусити Україну погодитися на болісне врегулювання війни з Росією.

Bloomberg пише, що конфлікт загрожує залишити Київ у вкрай вразливому становищі напередодні чергової суворої зими, коли кількість жертв серед цивільних в Україні вже стрімко зростає через постійні російські атаки. Проблеми у відносинах збіглися з боротьбою Трампа за збереження більшості Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу.

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Агентство нагадує, що за останній тиждень, коли напруженість між лідерами різко зросла, США обмежили доступ до життєво важливої супутникової технології Starshield компанії SpaceX і затримали постачання ключових перехоплювачів для Patriot, потрібних Україні для відбиття російських балістичних ударів. Американські посадовці заперечують частину таких тверджень.

Що пропонують у НАТО

Представник Альянсу сказав Bloomberg, що генсек Марк Рютте усвідомлює ризики погіршення відносин.

"Головне завдання генсека — знизити градус напруги, щоб створити простір для прагматичних рішень, які забезпечать Україні все необхідне для продовження боротьби", — пише агентство.

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Одне з джерел Bloomberg повідомило, що представники НАТО закликали владу України спробувати знизити напругу зі США.

Якщо Зеленський цього не зробить, за його словами, можуть зрештою постраждати й постачання американської зброї, яке переважно фінансують європейці за програмою PURL, з огляду на непередбачуваність характеру Трампа.

Ще одне джерело розповіло, що європейські країни у кулуарному форматі намагаються допомогти Києву налагодити стосунки з адміністрацією Трампа.

Водночас, за словами іншого співрозмовника агентства, поїздки до Вашингтона, до якої посадовці зазвичай вдавалися під час попередніх конфліктів, наразі не планують. Так було, зокрема, після сварки в Овальному кабінеті в лютому 2025 року.

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