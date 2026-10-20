У НАТО закликали Україну знизити напругу у відносинах зі США: побоюються зупинення поставок зброї, - ЗМІ
Високопосадовці НАТО занепокоєні тим, що конфлікт між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським починає підривати здатність України захищатися від російської агресії. Київ закликають знизити градус напруги у відносинах зі США, інакше можуть постраждати поставки американської зброї за програмою PURL.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в Альянсі, інформує Цензор.НЕТ.
Побоювання НАТО
За словами джерела агентства, у керівництві НАТО побоюються, що відносини Зеленського й Трампа можуть виявитися "безнадійно зіпсованими". Це, за його оцінкою, може змусити Україну погодитися на болісне врегулювання війни з Росією.
Bloomberg пише, що конфлікт загрожує залишити Київ у вкрай вразливому становищі напередодні чергової суворої зими, коли кількість жертв серед цивільних в Україні вже стрімко зростає через постійні російські атаки. Проблеми у відносинах збіглися з боротьбою Трампа за збереження більшості Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу.
Агентство нагадує, що за останній тиждень, коли напруженість між лідерами різко зросла, США обмежили доступ до життєво важливої супутникової технології Starshield компанії SpaceX і затримали постачання ключових перехоплювачів для Patriot, потрібних Україні для відбиття російських балістичних ударів. Американські посадовці заперечують частину таких тверджень.
Що пропонують у НАТО
Представник Альянсу сказав Bloomberg, що генсек Марк Рютте усвідомлює ризики погіршення відносин.
"Головне завдання генсека — знизити градус напруги, щоб створити простір для прагматичних рішень, які забезпечать Україні все необхідне для продовження боротьби", — пише агентство.
Одне з джерел Bloomberg повідомило, що представники НАТО закликали владу України спробувати знизити напругу зі США.
Якщо Зеленський цього не зробить, за його словами, можуть зрештою постраждати й постачання американської зброї, яке переважно фінансують європейці за програмою PURL, з огляду на непередбачуваність характеру Трампа.
- Ще одне джерело розповіло, що європейські країни у кулуарному форматі намагаються допомогти Києву налагодити стосунки з адміністрацією Трампа.
- Водночас, за словами іншого співрозмовника агентства, поїздки до Вашингтона, до якої посадовці зазвичай вдавалися під час попередніх конфліктів, наразі не планують. Так було, зокрема, після сварки в Овальному кабінеті в лютому 2025 року.
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Що ще нам треба зробити, щоб не погіршити стосунки зі США? Капітулювати? Так для цього вони нам і не потрібні.